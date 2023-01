Sprzedaż elektroniki beauty wzrośnie o 2 mld dolarów. Polska premiera urządzeń do stylizacji włosów z cyfrowymi silnikami hiszpańskiej marki

Z danych P&S Intelligence wynika, że w 2022 r. przychody z rynku urządzeń kosmetycznych wyniosły ponad 66 mld dolarów. W latach 2022-2030 wartość ta może wzrosnąć o 21,3 proc., osiągając do 2030 r. wynik 311 mld dolarów. Natomiast segment suszarek do włosów według prognoz wzrośnie nawet o blisko 2 mld dolarów. Zainteresowanie konsumentów elektroniką z kategorii beauty stale rośnie, a producenci zaskakują coraz to nowymi rozwiązaniami i technologiami. Hiszpańska marka Cecotec posiada w swoim portfolio ponad 750 urządzeń, które są dostępne w 30 krajach. Z początkiem roku do polskiej oferty dołączają nowoczesne sprzęty segmentu kosmetycznego, napędzane cyfrowymi silnikami.

Duża moc 1200 W oraz pięć poziomów temperatury

Suszarka Cecotec IoniCare 6000 Rockstar Soft Pro posiada silnik o mocy 1200 W, który charakteryzuje połączenie wysokiej niezawodności z niskim zużyciem energii. Wykorzystany w suszarce cyfrowy silnik sprawia, że hałas podczas użytkowania jest zredukowany, a jej konstrukcja – lżejsza, przy jednocześnie zachowanej dużej wydajności urządzenia. Urządzenie wyposażone jest w pięć ustawień wysokości temperatury oraz intensywności nawiewu, co pozwala dopasować odpowiednie parametry do potrzeb każdego rodzaju włosów.

Funkcja inteligentnej kontroli ciepła oraz generator jonów ujemnych

Suszarka wyposażona jest w inteligentną technologię kontroli ciepła Extreme Protect, która przez automatyczną oscylację – czyli czasową zmianę – temperatury suszenia nie dopuszcza do niszczenia włosów przez zbyt długie narażenie ich na gorący nawiew. Generator jonów ujemnych wzmacnia naturalny połysk włosów, a także redukuje ich puszenie i elektryzowanie. Dodatkowo suszarka Cecotec posiada funkcję nawiewu zimnego powietrza. Opcja Easy Clean gwarantuje automatyczne czyszczenie filtra, a dzięki funkcji pamięci urządzenie może powtórzyć ostatnio używane ustawienie prędkości i temperatury w suszarce.

Cecotec IoniCare 6000 Rockstar Soft Pro w zestawie zawiera cztery akcesoria magnetyczne: dwie nasadki koncentrujące strumień powietrza, specjalną końcówkę do prostowania włosów oraz dyfuzor do włosów kręconych i falowanych. Urządzenie w kolorze szarym dostępny jest w Media Expert w cenie 899 zł.

Bezpieczna stylizacja z szerokim zakresem ustawień temperatury i czasu

Lokówka Cecotec SurfCare 850 Magic Waves Vision posiada innowacyjny system pracy – automatycznie nawija poszczególne pasma włosów do wewnątrz urządzenia, co ogranicza do minimum ryzyko poparzenia skóry, a także umożliwia stylizację włosów od samej nasady oraz pasm przy twarzy. W urządzeniu wykorzystano powłoki ceramiczne o średnicy 19 mm. Lokówkę wyposażono w ochronę przed przegrzaniem, co gwarantuje bezpieczeństwo jej użytkowania. Wygodę natomiast podnosi kabel obrotowy 360 stopni oraz ekran LCD, na którym wyświetlane są wybrane parametry – temperatura i czas stylizacji. Szeroki zakres ustawień – temperatura między 130 a 230 ºC oraz czas od 3 do 12 sekund – umożliwiają stylizację włosów różnej długości.

Lokówka automatyczna Cecotec SurfCare 850 Magic Waves Vision w kolorze szarym dostępna jest w Media Expert w cenie 399 zł.