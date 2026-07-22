Nowy odkurzacz pionowy 2w1 Cecotec Conga Rockstar RS50
Bezprzewodowy odkurzacz pionowy Cecotec Conga Rockstar RS50 trafił do dystrybucji firmy 4cv. Model zapewnia moc ssania 120 AW, osiąga podciśnienie 25 kPa oraz oferuje do 60 minut pracy na jednym ładowaniu. Łączy funkcje odkurzacza pionowego i ręcznego, ułatwiając codzienne sprzątanie różnych powierzchni – od podłóg i dywanów po tapicerkę oraz wnętrze samochodu.
2026-07-22, 11:23

Cecotec Conga Rockstar RS50 to bezprzewodowy odkurzacz pionowy 2w1. Model przeznaczony jest do odkurzania twardych podłóg, dywanów, wykładzin oraz trudno dostępnych miejsc w domu i samochodzie. Urządzenie wyposażono w bezszczotkowy silnik o mocy 400 W. Odkurzacz oferuje moc ssania 120 AW (Air Watts) oraz podciśnienie 25 kPa, zapewniając skuteczne usuwanie kurzu, piasku, sierści oraz innych zanieczyszczeń zarówno z twardych podłóg, jak i dywanów czy wykładzin. 

Filtracja i cztery tryby pracy

Odkurzacz wyposażono w 2-stopniowy system filtracji, obejmujący technologię równoległych cyklonów oraz filtr wylotowy. System skutecznie oddziela zanieczyszczenia od przepływającego powietrza, co pomaga utrzymać wysoką skuteczność odkurzania i stabilną moc ssania niezależnie od stopnia napełnienia pojemnika. Conga Rockstar RS50 oferuje cztery tryby pracy: Eco, Medium, Turbo oraz Auto, umożliwiające dopasowanie parametrów odkurzania do rodzaju powierzchni i stopnia zabrudzenia. W trybie Auto urządzenie automatycznie dostosowuje moc ssania na podstawie wykrytych zabrudzeń, optymalizując zużycie energii oraz czas pracy akumulatora. 

Akumulator i czas pracy

Odkurzacz wyposażono w akumulator litowo-jonowy o napięciu 33,6 V i pojemności 2200 mAh. Maksymalny czas pracy wynosi do 60 minut w trybie Eco podczas korzystania z odkurzacza ręcznego oraz do 50 minut z zamontowaną rurą i elektroszczotką. W trybach Medium i Turbo urządzenie może pracować odpowiednio około 35 i 20 minut. Jedno ładowanie pozwala odkurzyć powierzchnię do 130 m². Conga Rockstar RS50 może pracować zarówno jako odkurzacz pionowy, jak i ręczny. Po odłączeniu rury urządzenie sprawdza się podczas odkurzania mebli tapicerowanych, materacy, schodów, wnętrza samochodu oraz trudno dostępnych miejsc. Zmiana konfiguracji nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi.

Wyposażenie i komfort użytkowania

Cecotec Conga Rockstar RS50 wyposażono w elektroszczotkę XL z podświetleniem LED, która ułatwia sprzątanie w słabiej oświetlonych miejscach. Zastosowany w niej system HairOut ogranicza nawijanie się włosów i sierści na wałek, ułatwiając jego czyszczenie. Teleskopowa rura pozwala dopasować długość odkurzacza do wzrostu użytkownika i rodzaju wykonywanych prac, a wyświetlacz LED prezentuje m.in. poziom naładowania akumulatora, wybrany tryb pracy oraz komunikaty dotyczące konserwacji urządzenia. Bezworkowy pojemnik na zanieczyszczenia o pojemności 500 ml można opróżnić jednym przyciskiem. W zestawie znajdują się uchwyt ścienny, ładowarka i dwie końcówki: szczelinowa oraz do mebli i tapicerki. Cecotec Conga Rockstar RS50 w dystrybucji 4cv dostępny jest w cenie 509 zł

Wybierając odkurzacz bezprzewodowy, konsumenci coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na deklarowaną moc urządzenia, ale także na rozwiązania wpływające na komfort użytkowania – czas pracy, automatyczne dostosowanie parametrów, łatwość konserwacji czy możliwość sprzątania różnych powierzchni jednym urządzeniem. Conga Rockstar RS50 łączy te cechy w modelu, który odpowiada na potrzeby współczesnych gospodarstw domowych – mówi Dominika Toka, menadżerka e-commerce 4cv Mobile. 

KONTAKT / AUTOR
Ewa Malicka
specjalistka ds. PR
Rocket Science Communications
781 453 815
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