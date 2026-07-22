Nowy odkurzacz pionowy 2w1 Cecotec Conga Rockstar RS50

Cecotec Conga Rockstar RS50 to bezprzewodowy odkurzacz pionowy 2w1. Model przeznaczony jest do odkurzania twardych podłóg, dywanów, wykładzin oraz trudno dostępnych miejsc w domu i samochodzie. Urządzenie wyposażono w bezszczotkowy silnik o mocy 400 W. Odkurzacz oferuje moc ssania 120 AW (Air Watts) oraz podciśnienie 25 kPa, zapewniając skuteczne usuwanie kurzu, piasku, sierści oraz innych zanieczyszczeń zarówno z twardych podłóg, jak i dywanów czy wykładzin.

Filtracja i cztery tryby pracy

Odkurzacz wyposażono w 2-stopniowy system filtracji, obejmujący technologię równoległych cyklonów oraz filtr wylotowy. System skutecznie oddziela zanieczyszczenia od przepływającego powietrza, co pomaga utrzymać wysoką skuteczność odkurzania i stabilną moc ssania niezależnie od stopnia napełnienia pojemnika. Conga Rockstar RS50 oferuje cztery tryby pracy: Eco, Medium, Turbo oraz Auto, umożliwiające dopasowanie parametrów odkurzania do rodzaju powierzchni i stopnia zabrudzenia. W trybie Auto urządzenie automatycznie dostosowuje moc ssania na podstawie wykrytych zabrudzeń, optymalizując zużycie energii oraz czas pracy akumulatora.

Akumulator i czas pracy

Odkurzacz wyposażono w akumulator litowo-jonowy o napięciu 33,6 V i pojemności 2200 mAh. Maksymalny czas pracy wynosi do 60 minut w trybie Eco podczas korzystania z odkurzacza ręcznego oraz do 50 minut z zamontowaną rurą i elektroszczotką. W trybach Medium i Turbo urządzenie może pracować odpowiednio około 35 i 20 minut. Jedno ładowanie pozwala odkurzyć powierzchnię do 130 m². Conga Rockstar RS50 może pracować zarówno jako odkurzacz pionowy, jak i ręczny. Po odłączeniu rury urządzenie sprawdza się podczas odkurzania mebli tapicerowanych, materacy, schodów, wnętrza samochodu oraz trudno dostępnych miejsc. Zmiana konfiguracji nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi.

Wyposażenie i komfort użytkowania

Cecotec Conga Rockstar RS50 wyposażono w elektroszczotkę XL z podświetleniem LED, która ułatwia sprzątanie w słabiej oświetlonych miejscach. Zastosowany w niej system HairOut ogranicza nawijanie się włosów i sierści na wałek, ułatwiając jego czyszczenie. Teleskopowa rura pozwala dopasować długość odkurzacza do wzrostu użytkownika i rodzaju wykonywanych prac, a wyświetlacz LED prezentuje m.in. poziom naładowania akumulatora, wybrany tryb pracy oraz komunikaty dotyczące konserwacji urządzenia. Bezworkowy pojemnik na zanieczyszczenia o pojemności 500 ml można opróżnić jednym przyciskiem. W zestawie znajdują się uchwyt ścienny, ładowarka i dwie końcówki: szczelinowa oraz do mebli i tapicerki. Cecotec Conga Rockstar RS50 w dystrybucji 4cv dostępny jest w cenie 509 zł.

– Wybierając odkurzacz bezprzewodowy, konsumenci coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na deklarowaną moc urządzenia, ale także na rozwiązania wpływające na komfort użytkowania – czas pracy, automatyczne dostosowanie parametrów, łatwość konserwacji czy możliwość sprzątania różnych powierzchni jednym urządzeniem. Conga Rockstar RS50 łączy te cechy w modelu, który odpowiada na potrzeby współczesnych gospodarstw domowych – mówi Dominika Toka, menadżerka e-commerce 4cv Mobile.