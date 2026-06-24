110 tys. obrotów na minutę i technologia Coanda. Nowa suszarko-lokówka Cecotec AirGlam 8w1

Jedno urządzenie do wielu rodzajów stylizacji

Cecotec AirGlam Champagne 8w1 to wielofunkcyjna suszarko-lokówka, która łączy funkcje suszenia, wygładzania, modelowania i kręcenia włosów w jednym urządzeniu. W zestawie znajduje się 8 wymiennych nasadek: końcówka susząca, trzy szczotki modelujące o średnicach 33 mm, 40 mm i 70 mm, dwa grzebienie oraz dwie cylindryczne końcówki do loków. Dzięki wymiennym nasadkom urządzenie pozwala wykonywać różne rodzaje stylizacji bez konieczności korzystania z kilku oddzielnych sprzętów, co sprawdzi się zarówno na co dzień jak i podczas wakacyjnych wyjazdów.

– W ostatnich latach obserwujemy rosnące zainteresowanie urządzeniami wielofunkcyjnymi, które pozwalają ograniczyć liczbę sprzętów potrzebnych do codziennej pielęgnacji i stylizacji włosów. Użytkownicy szukają rozwiązań łączących wygodę, oszczędność miejsca oraz parametry kojarzone dotychczas z urządzeniami z wyższej półki cenowej. Szczególnie jest to cenione rozwiązanie w okresie letnim, gdy wielu konsumentów poszukuje wydajnych urządzeń, które sprawdzą się podczas urlopu – mówi Dominika Toka, menadżerka e-commerce 4cv Mobile.

Urządzenie wyposażono w cyfrowy silnik o mocy 1400 W, który wykonuje do 110 tys. obrotów na minutę. Tak wysoka prędkość generuje silny strumień powietrza umożliwiający szybkie suszenie i modelowania włosów. AirGlam Champagne 8w1 wykorzystuje efekt Coanda – zjawisko, w którym pasma włosów są przyciągane do końcówki stylizującej i automatycznie owijają się wokół niej. Użytkownik nie musi samodzielnie nawijać pasm na rozgrzaną lokówkę, co obniża szanse na poparzenie skóry. W AirGlam dostępne są 3 poziomy temperatury, 3 prędkości nawiewu oraz funkcja chłodnego powietrza.

Technologia wspierająca ochronę włosów

Model AirGlam Champagne 8w1 wyposażono w technologię jonizacji Real Ion, która emituje jony ujemne pomagające ograniczyć elektryzowanie się włosów i zmniejszać ich puszenie. Urządzenie wykorzystuje również inteligentny system kontroli temperatury monitorujący poziom ciepła podczas pracy, co pomaga chronić włosy przed zniszczeniem. Końcówki pokryto powłoką ceramiczną wzbogaconą keratyną i olejkiem migdałowym, odpowiadającą za równomierne rozprowadzanie ciepła podczas stylizacji. Takie rozwiązanie ogranicza ryzyko powstawania miejsc o zbyt wysokiej temperaturze, które mogłyby prowadzić do przesuszenia włosów. Suszarko-lokówka Cecotec AirGlam 8w1 w dystrybucji 4cv dostępna jest w cenie 349 zł.