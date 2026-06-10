Air fryer i piec do pizzy w jednym. Letnia premiera Cecofry FoodCourt 18000 4Pizza w dystrybucji 4cv
Dwie niezależne strefy gotowania, możliwość jednoczesnego przygotowywania różnych potraw oraz dedykowana komora do wypieku pizzy to najważniejsze cechy Cecofry FoodCourt 18000 4Pizza. Urządzenie wyposażono w system DuoHeat, ruchomą przegrodę umożliwiającą podział 9-litrowego kosza air fryera oraz dedykowaną komorę do wypieku pizzy z regulacją temperatury do 230°C. Dzięki łącznej pojemności 18 l i kompaktowej konstrukcji model sprawdzi się zarówno podczas codziennego gotowania dla całej rodziny, jak i w czasie letnich wyjazdów do domków letniskowych czy na kemping.
2026-06-10, 11:02

Cecofry FoodCourt 18000 4Pizza łączy w jednej konstrukcji funkcje air fryera oraz pieca do pizzy. Dzięki temu użytkownicy mogą przygotowywać zarówno codzienne posiłki, jak i domowe wypieki bez zajmowania dodatkowej przestrzeni na blacie kuchennym. Takie rozwiązanie odpowiada na rosnące zainteresowanie urządzeniami wielofunkcyjnymi, które pozwalają ograniczyć liczbę sprzętów w kuchni, nie rezygnując z ich możliwości.

Dwie szuflady, trzy strefy przygotowywania potraw 

Górna komora urządzenia o pojemności 9 l została wyposażona w ruchomą przegrodę, która umożliwia podział przestrzeni na dwie komory. Wygodę użytkowania zwiększa funkcja synchronizacji, która automatycznie koordynuje pracę obu stref, tak aby wszystkie elementy posiłku były gotowe do podania w tym samym momencie. Rozwiązanie to ułatwia przygotowywanie kompletnych obiadów i pozwala lepiej wykorzystać czas spędzony w kuchni.

Dolna część urządzenia pełni funkcję pieca do pizzy. W zestawie znajduje się kamień do pieczenia, który pomaga uzyskać chrupiący spód i równomiernie wypieczone ciasto. Komora umożliwia przygotowanie pizzy o średnicy do 30 cm, a regulacja temperatury do 230°C pozwala osiągnąć warunki sprzyjające uzyskaniu efektu zbliżonego do wypieku w specjalistycznych piecach. Oddzielenie strefy przeznaczonej do pizzy od górnego kosza air fryera zwiększa funkcjonalność urządzenia i pozwala dostosować sposób przygotowywania potraw do ich charakteru.

Duża moc i system Duo Heat

Cecofry FoodCourt 18000 4Pizza ma całkowitą pojemność 18 l oraz moc 2700 W, co przekłada się na szybkie nagrzewanie urządzenia i sprawne przygotowywanie większych porcji jedzenia. Zastosowany system DuoHeat wykorzystuje dwa niezależne źródła ciepła, wspierając efektywne działanie zarówno komory air fryera, jak i pieca do pizzy. Model sprawdzi się zarówno podczas codziennego gotowania, jak i przygotowywania posiłków dla większej liczby osób.

Codzienną obsługę ułatwiają kolorowy wyświetlacz oraz intuicyjny panel sterowania, pozwalające szybko wybierać ustawienia i kontrolować proces przygotowywania potraw. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia trwałość i nadaje urządzeniu nowoczesny wygląd. Mimo dużej pojemności Cecofry FoodCourt 18000 4Pizza zachowuje kompaktowe wymiary 41,3 × 40,4 × 38,9 cm, dzięki czemu z łatwością mieści się na kuchennym blacie. Urządzenie waży około 11 kg, co przekłada się na stabilność podczas użytkowania. Cecofry FoodCourt 18000 4Pizza w dystrybucji 4cv dostępny jest w cenie 599 zł

Wraz z początkiem sezonu letniego rośnie zainteresowanie rozwiązaniami, które pozwalają gotować szybko, wygodnie i bez nadmiernego nagrzewania kuchni. Coraz większą popularnością cieszą się urządzenia wielofunkcyjne, które konsumenci wykorzystują nie tylko na co dzień w domach, lecz także na działkach czy kempingach. Cecofry FoodCourt 18000 4Pizza wpisuje się w ten trend, oferując użytkownikom połączenie air fryera i pieca do pizzy w jednym urządzeniu – mówi Dominika Toka, menadżerka e-commerce 4cv Mobile. 

Cecofry FoodCourt 18000 4Pizza

KONTAKT / AUTOR
Ewa Malicka
specjalistka ds. PR
Rocket Science Communications
781 453 815
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