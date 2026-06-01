Glorious oficjalnie w Polsce. Amerykańska marka sprzętu gamingowego debiutuje na Dzień Dziecka

Od custom keyboardów do globalnej marki gamingowej

Glorious od 2014 roku rozwija kompleksowy ekosystem produktów obejmujący klawiatury mechaniczne, ultralekkie myszki gamingowe, switche, keycapy i akcesoria moddingowe. Marka działa globalnie i jest obecna na kilkudziesięciu najważniejszych rynkach gamingowych w Ameryce Północnej, Europie oraz Azji. Konsumenci cenią ją przede wszystkim za możliwość personalizacji urządzeń, minimalistyczne wzornictwo oraz połączenie jakości premium z bardziej przystępnym poziomem cenowym niż w przypadku niszowych konstrukcji customowych.

Firma powstała w Teksasie jako marka tworzona przez pasjonatów PC gamingu dla społeczności graczy. Firma szybko zdobyła rozpoznawalność dzięki podejściu opartemu na jakości wykonania, modularności oraz możliwości samodzielnej konfiguracji sprzętu. Szczególną popularność przyniosła jej seria klawiatur GMMK, która pomogła spopularyzować rozwiązania typu hot-swap wśród szerszego grona użytkowników.

Klawiatura premium dla wymagających graczy

Jednym z pierwszych modeli dostępnych w polskiej dystrybucji jest Glorious GMMK 3 PRO HE 75% – zaawansowana klawiatura mechaniczna klasy premium stworzona z myślą o wymagających graczach i użytkownikach oczekujących szerokich możliwości konfiguracji. Model wykorzystuje magnetyczne przełączniki Hall Effect z obsługą funkcji Rapid Trigger oraz regulacją punktu aktywacji klawiszy, co pozwala użytkownikowi samodzielnie dostosować czułość klawiatury do własnego stylu gry lub pracy. Rozwiązanie to docenią szczególnie gracze wymagający bardzo szybkiej reakcji i precyzji sterowania – np. w dynamicznych grach FPS.

Klawiatura oferuje także częstotliwość odpytywania 8000 Hz przekładająca się na błyskawiczne przesyłanie sygnału do komputera, aluminiową obudowę CNC zwiększającą trwałość konstrukcji, podświetlenie RGB oraz konstrukcję hot-swap kompatybilną z przełącznikami MX, dzięki której użytkownicy mogą łatwo wymieniać switche bez konieczności lutowania i personalizować charakterystykę działania urządzenia. Kompaktowy układ 75% pozwala zachować wygodę użytkowania przy jednoczesnym ograniczeniu miejsca zajmowanego na biurku, co docenią zarówno gracze, jak i osoby budujące nowoczesne stanowiska komputerowe. Klawiatura Glorious GMMK 3 PRO HE 75% dostępna jest w wariancie białym oraz czarnym w cenie 1599 zł.

Gaming i technologie cyfrowe częścią codzienności nastolatków

– Rodzice coraz częściej wybierają prezenty dopasowane do zainteresowań i codziennych pasji swoich dzieci. Z badań wynika, że 66% osób kieruje się przede wszystkim preferencjami dziecka, a 58% jego potrzebami. Jednocześnie dane pokazują, że ze smartfonów, tabletów i komputerów korzysta już 99% młodzieży w wieku 12-17 lat. Technologie cyfrowe i gaming stały się dziś ważnym elementem codzienności nastolatków, dlatego debiut marki Glorious na polskim rynku właśnie przed Dniem Dziecka naturalnie wpisuje się w aktualne zainteresowania młodych użytkowników i trendy zakupowe rodziców – komentuje Dominika Toka, menadżerka e-commerce 4cv Mobile.

Społeczność i kultura custom keyboardów

Glorious od lat rozwija także silną społeczność skupioną wokół personalizacji sprzętu i kultury custom keyboardów. Produkty marki regularnie pojawiają się w setupach streamerów, twórców internetowych i entuzjastów PC na całym świecie, a sama firma konsekwentnie rozwija filozofię „Don’t Just Play the Game, Redefine It”, stawiając na swobodę konfiguracji i indywidualne podejście do gamingu.