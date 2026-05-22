Cecotec Conga 4000 Carpet & Spot Clean z funkcją czyszczenia na mokro i sucho
Do segmentu kompaktowych odkurzaczy piorących w dystrybucji 4cv dołącza Cecotec Conga 4000 Carpet & Spot Clean. Urządzenie wyposażone jest m.in. w funkcję spryskiwania i odsysania zabrudzeń, dwa oddzielne zbiorniki na czystą i brudną wodę oraz zestaw akcesoriów do różnych typów powierzchni. W tej kategorii cenowej odkurzacz piorący wyróżnia kompaktowa konstrukcja i parametry ssania charakterystyczne dla bardziej zaawansowanych urządzeń. To propozycja przeznaczona m.in. dla gospodarstw domowych z dziećmi, właścicieli zwierząt oraz użytkowników regularnie czyszczących tapicerki i dywany.
2026-05-22, 12:00

Odkurzacz piorący Cecotec Conga 4000 Carpet & Spot Clean wyposażono w silnik o mocy 400 W, siłę ssania na poziomie 12 kPa oraz system czyszczenia 3 w 1, który łączy funkcję natrysku, prania i odsysania zabrudzeń. Dzięki wykorzystaniu kilku etapów czyszczenia w jednym cyklu urządzenie umożliwia szybsze usuwanie miejscowych zabrudzeń. Urządzenie posiada dwa oddzielne zbiorniki – na czystą wodę o pojemności 1 l oraz na brudną wodę o pojemności 0,85 l – co pozwala oddzielić proces nanoszenia detergentu od zbierania zanieczyszczeń. Rozwiązanie ogranicza kontakt czystej wody z odsysanymi zabrudzeniami i umożliwia utrzymanie stałej skuteczności czyszczenia podczas pracy.

Urządzenie przeznaczone jest nie tylko do czyszczenia tapicerek, dywanów, wykładzin, lecz także wnętrz samochodów. System natrysku umożliwia regulację ilości nanoszonej wody, co pozwala dopasować sposób czyszczenia do rodzaju materiału i stopnia zabrudzenia. Model pracuje zarówno na mokro, jak i na sucho, dzięki czemu może być wykorzystywany do czyszczenia dywanów, tapicerek oraz twardych podłóg. Poziom hałasu podczas pracy wynosi 74 dB, porównywalnie do klasycznego odkurzacza domowego. Urządzenie zostało wyposażone w wymienne końcówki przeznaczone do różnych powierzchni i zastosowań, w tym m.in. do tapicerek, szczelin oraz czyszczenia szyb. W zestawie znalazły się także dysze ułatwiające pracę w trudno dostępnych miejscach oraz przy czyszczeniu mebli tapicerowanych.

Odkurzacz piorący Cecotec ma kompaktową konstrukcję o wymiarach 38 × 34 × 37 cm i waży 3,5 kg, co ułatwia przenoszenie i przechowywanie urządzenia. Model oferuje zasięg pracy do 5 metrów – ma 4-metrowy przewód zasilający i elastyczny wąż o długości 1,2 m. Konstrukcję uzupełniają profilowany uchwyt transportowy oraz możliwość wygodnego przechowywania przewodu i akcesoriów. Cecotec Conga 4000 Carpet & Spot Clean w dystrybucji 4cv dostępny jest w cenie 399 zł

Coraz więcej użytkowników szuka urządzeń, które pozwalają szybko usuwać codzienne zabrudzenia z tapicerek, dywanów czy wnętrz samochodów bez konieczności korzystania z dużych odkurzaczy piorących. Segment urządzeń typu spot cleaner rozwija się m.in. wraz z rosnącym zainteresowaniem rozwiązaniami do szybkiego i wygodnego czyszczenia powierzchni tekstylnych w domu. Rozszerzanie oferty o tego typu urządzenia jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie kompaktowymi modelami łączącymi mobilność z funkcjami charakterystycznymi dla bardziej zaawansowanych odkurzaczy piorących – mówi Dominika Toka, menadżerka e-commerce 4cv Mobile.  

KONTAKT / AUTOR
Ewa Malicka
specjalistka ds. PR
Rocket Science Communications
781 453 815
ZAŁĄCZNIKI
odkurzacz-pioracy-cecotec-conga-4000.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
4cv
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.