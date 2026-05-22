Cecotec Conga 4000 Carpet & Spot Clean z funkcją czyszczenia na mokro i sucho

Odkurzacz piorący Cecotec Conga 4000 Carpet & Spot Clean wyposażono w silnik o mocy 400 W, siłę ssania na poziomie 12 kPa oraz system czyszczenia 3 w 1, który łączy funkcję natrysku, prania i odsysania zabrudzeń. Dzięki wykorzystaniu kilku etapów czyszczenia w jednym cyklu urządzenie umożliwia szybsze usuwanie miejscowych zabrudzeń. Urządzenie posiada dwa oddzielne zbiorniki – na czystą wodę o pojemności 1 l oraz na brudną wodę o pojemności 0,85 l – co pozwala oddzielić proces nanoszenia detergentu od zbierania zanieczyszczeń. Rozwiązanie ogranicza kontakt czystej wody z odsysanymi zabrudzeniami i umożliwia utrzymanie stałej skuteczności czyszczenia podczas pracy.

Urządzenie przeznaczone jest nie tylko do czyszczenia tapicerek, dywanów, wykładzin, lecz także wnętrz samochodów. System natrysku umożliwia regulację ilości nanoszonej wody, co pozwala dopasować sposób czyszczenia do rodzaju materiału i stopnia zabrudzenia. Model pracuje zarówno na mokro, jak i na sucho, dzięki czemu może być wykorzystywany do czyszczenia dywanów, tapicerek oraz twardych podłóg. Poziom hałasu podczas pracy wynosi 74 dB, porównywalnie do klasycznego odkurzacza domowego. Urządzenie zostało wyposażone w wymienne końcówki przeznaczone do różnych powierzchni i zastosowań, w tym m.in. do tapicerek, szczelin oraz czyszczenia szyb. W zestawie znalazły się także dysze ułatwiające pracę w trudno dostępnych miejscach oraz przy czyszczeniu mebli tapicerowanych.

Odkurzacz piorący Cecotec ma kompaktową konstrukcję o wymiarach 38 × 34 × 37 cm i waży 3,5 kg, co ułatwia przenoszenie i przechowywanie urządzenia. Model oferuje zasięg pracy do 5 metrów – ma 4-metrowy przewód zasilający i elastyczny wąż o długości 1,2 m. Konstrukcję uzupełniają profilowany uchwyt transportowy oraz możliwość wygodnego przechowywania przewodu i akcesoriów. Cecotec Conga 4000 Carpet & Spot Clean w dystrybucji 4cv dostępny jest w cenie 399 zł.

– Coraz więcej użytkowników szuka urządzeń, które pozwalają szybko usuwać codzienne zabrudzenia z tapicerek, dywanów czy wnętrz samochodów bez konieczności korzystania z dużych odkurzaczy piorących. Segment urządzeń typu spot cleaner rozwija się m.in. wraz z rosnącym zainteresowaniem rozwiązaniami do szybkiego i wygodnego czyszczenia powierzchni tekstylnych w domu. Rozszerzanie oferty o tego typu urządzenia jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie kompaktowymi modelami łączącymi mobilność z funkcjami charakterystycznymi dla bardziej zaawansowanych odkurzaczy piorących – mówi Dominika Toka, menadżerka e-commerce 4cv Mobile.