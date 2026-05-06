Beldray wchodzi do Polski. 150 lat brytyjskiej jakości w segmencie urządzeń domowych

Brytyjska marka Beldray założona w 1872 roku w Wielkiej Brytanii debiutuje w Polsce. Firma koncentruje się na projektowaniu i produkcji drobnego sprzętu AGD wspierających utrzymanie czystości oraz organizację przestrzeni domowej. Jej rozwój opiera się na wieloletnim doświadczeniu, znajomości rynku oraz konsekwentnym podejściu do funkcjonalności, ergonomii i optymalizacji kosztowej. Produkty Beldray projektowane są z myślą o codziennym, intensywnym użytkowaniu, przy zachowaniu prostoty obsługi i wysokiej efektywności działania.

Zbalansowana oferta odpowiadająca realnym potrzebom konsumentów

Marka od 150 lat buduje swoją pozycję w segmencie value for money, oferując urządzenia o zbalansowanym stosunku jakości do ceny oraz skalowalnej ofercie dopasowanej do rynków międzynarodowych. Dzięki temu Beldray pozostaje konkurencyjnym wyborem dla szerokiej grupy konsumentów poszukujących praktycznych, ekonomicznych i niezawodnych rozwiązań do domu.

Wśród urządzeń dostępnych w polskiej dystrybucji uwagę zwracają produkty zwiększające wygodę użytkowania poprzez zastosowanie przemyślanych, praktycznych rozwiązań konstrukcyjnych. Jednym z nich jest żelazko parowe Beldray 2w1 Liberty o mocy 2600 W, które umożliwia pracę zarówno w trybie przewodowym, jak i bezprzewodowym dzięki bazie ładującej 360°. Krótki czas nagrzewania oraz wysoka moc zapewniają efektywne prasowanie. Ceramiczna stopa, regulacja pary i temperatury oraz funkcje zapobiegające kapaniu, osadzaniu kamienia i system samoczyszczenia wspierają trwałość urządzenia i stabilność jego parametrów w codziennym użytkowaniu. Beldray 2w1 Liberty dostępny jest w cenie 169 zł.

Kolejną nowością jest parownica Beldray 2w1 Steam Station. Urządzenie o mocy 2200 W łączy funkcję pionowego generatora pary z możliwością prasowania na desce. Zintegrowana konstrukcja stacji parowej oraz zbiornik wody o pojemności ok. 1,5 l umożliwiają dłuższą, nieprzerwaną pracę, a ciągła emisja pary pozwala na skuteczne wygładzanie zagnieceń i odświeżanie tkanin. Rozwiązanie to wpisuje się w trend urządzeń wielofunkcyjnych, ograniczających konieczność korzystania z kilku oddzielnych sprzętów i odpowiadających na potrzeby współczesnych użytkowników. Beldray 2w1 Steam Station dostępna jest w cenie 599 zł.

– Polscy konsumenci coraz częściej szukają urządzeń, które są intuicyjne, trwałe i ekonomiczne. Beldray doskonale wpisuje się w te oczekiwania, oferując sprzęty zaprojektowane z myślą o intensywnym, codziennym użytkowaniu. Jesteśmy przekonani, że produkty tej marki szybko znajdą swoje miejsce w wielu domach – komentuje Dominika Toka, menadżerka e-commerce 4cv Mobile.

Portfolio dopasowane do potrzeb rynku i użytkowników

Oferta Beldray dostępna w polskiej dystrybucji koncentruje się przede wszystkim na segmentach związanych z pielęgnacją odzieży oraz utrzymaniem czystości, obejmujących żelazka, parownice i odkurzacze. Portfolio marki opiera się na urządzeniach o zoptymalizowanych parametrach technicznych i uproszczonej obsłudze, które odpowiadają na potrzeby codziennego użytkowania, przy zachowaniu przystępnego poziomu cenowego. Wprowadzenie marki Beldray do dystrybucji 4cv wzmacnia ofertę produktową firmy w obszarze praktycznych i funkcjonalnych urządzeń domowych, odpowiadających na rosnące zapotrzebowanie konsumentów na sprzęty łączące prostotę obsługi, trwałość i dobrą relację jakości do ceny.