Yoose debiutuje w Polsce. Kompaktowe golarki elektryczne na majówkę

Yoose debiutuje na polskim rynku z podróżnymi golarkami elektrycznymi idealnymi na majówkę, która sprzyja wyjazdom. Założona w 2019 roku marka specjalizuje się w kompaktowych urządzeniach do pielęgnacji ciała, które cechuje nie tylko funkcjonalność i wysoka jakość, lecz także wyjątkowy design. W ramach premiery do sprzedaży trafiają m.in. dwa modele golarek elektrycznych: przeznaczona dla mężczyzn Mini 5 oraz damska – model Nano.

Wydajność i precyzja golenia w podróży

Kompaktowa golarka elektryczna zaprojektowana została z myślą o mobilnym użytkowaniu – waży ok. 117 g, a dzięki niewielkim wymiarom (62×39×52 mm) mieści się w dłoni i nie obciąża nawet najmniejszego bagażu podręcznego. Yoose Mini 5 wyposażona jest w pięcioelementowy system tnący oraz silnik o prędkości ok. 14 000 obr./min. W urządzeniu zastosowano najnowszą generację podwójnie rotacyjnych, samoczyszczących się ostrzy z niemieckiej stali nierdzewnej, co minimalizuje tarcie i ryzyko podrażnień. Golarka Yoose Mini 5 ma akumulator o pojemności 800 mAh, który zapewnia działanie urządzenia do ok. 90 minut na jednym ładowaniu. Golarka jest w pełni wodoodporna (IPX7), a głowica z ostrzami wyposażona jest w silny i precyzyjny system magnetyczny, który pozwala na łatwe czyszczenie i użytkowanie w różnych warunkach. Model Yoose Mini 5 dostępny jest w czterech kolorach – niebieskim, zielonym, białym oraz czarnym w cenie 389 zł.

Precyzyjna pielęgnacja w kompaktowej formie

Z kolei model Yoose Nano przeznaczony jest do pielęgnacji różnych obszarów ciała, w tym tych najbardziej wrażliwych. Urządzenie oferuje kilka trybów pracy oraz dwa typy ostrzy dostosowane do różnych zastosowań, a jego konstrukcja została opracowana z myślą o ograniczeniu podrażnień skóry. Silnik o prędkości ok. 8 000 obr./min oraz cienkie ostrza zapewniają precyzyjne działanie przy zachowaniu kompaktowej formy. W urządzeniu zastosowano wodoodporną obudowę (IPX7) oraz baterię o pojemności 400 mAh umożliwiającą użytkowanie do 60 min, co sprawdza się zwłaszcza podczas podróży. Model Yoose Nano dostępny jest w 4 kolorach – fioletowym, różowym, zielonym oraz beżowym w cenie 169 zł.

Marka Yoose uznawana jest za jednego z pionierów kategorii miniaturowych golarek elektrycznych, a jej produkty wyznaczają standardy w segmencie urządzeń przenośnych. Została założona przez zespół projektantów, inżynierów i artystów, których celem jest redefinicja codziennych rytuałów pielęgnacyjnych poprzez połączenie technologii, designu i nowoczesnego stylu życia. Firma rozwija swoją obecność globalnie, docierając do ponad 6 mln użytkowników w ponad 30 krajach oraz zdobywając międzynarodowe nagrody za wzornictwo, takie jak Red Dot i iF Design. Istotnym elementem jej strategii jest także łączenie technologii z kulturą i sztuką poprzez limitowane kolekcje i współprace kreatywne, co wzmacnia jej pozycję na styku elektroniki użytkowej i branży beauty.

