Niemiecka marka AGD na Wielkanoc. Rommelsbacher debiutuje w Polsce

Marka została założona w 1928 roku w Stuttgarcie przez inżyniera Gustava Rommelsbachera, od którego nazwiska pochodzi jej nazwa. Od blisko stu lat firma rozwija się jako przedsiębiorstwo rodzinne i dziś pozostaje w rękach kolejnych pokoleń, łącząc wieloletnią tradycję z nowoczesnym podejściem do projektowania produktów. Obecnie jej siedziba mieści się w Dinkelsbühl w Bawarii, a fundamentem działalności jest niemiecka precyzja, wysoka jakość wykonania oraz misja tworzenia trwałych, funkcjonalnych urządzeń, które wspierają codzienne gotowanie i odpowiadają na potrzeby współczesnych użytkowników.

Polska premiera niemieckiego producenta AGD

Rommelsbacher to marka specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości drobnego sprzętu AGD, oferująca szerokie portfolio urządzeń do kuchni i domu. W jej ofercie znajduje się około 70 modeli produktowych w kilkunastu kategoriach – od płyt grzewczych, minipiekarników i ekspresów do kawy, przez grille, frytkownice i czajniki, aż po urządzenia do przetwarzania żywności, takie jak jogurtownice, suszarki czy zgrzewarki próżniowe. Produkty marki są dostępne na kilkunastu rynkach europejskich – w tym w Austrii, Szwajcarii, Czechach krajach Beneluksu, a teraz także w Polsce – a także w sprzedaży międzynarodowej dzięki kanałom e-commerce i sieci dystrybucyjnej.

Jajowar na 6 jajek z mocą 400 W

Wśród urządzeń dostępnych premierowo na polskim rynku znalazła się także propozycja wpisująca się w sezon wielkanocny – praktyczne urządzenie do przygotowywania jajek w różnych wariantach. Jajowar Rommelsbacher ER 600 to kompaktowe urządzenie o mocy 400 W. Umożliwia jednoczesne gotowanie od 1 do 6 jaj, zapewniając równomierne efekty dzięki kontrolowanemu procesowi podgrzewania. Za pomocą prostego pokrętła można łatwo dopasować stopień ugotowania do własnych preferencji – od jajek na miękko po te na twardo – a zakończenie pracy sygnalizowane jest dźwiękiem i podświetleniem LED.

Model został wyposażony w misę grzewczą i elementy wykonane ze stali nierdzewnej, co przekłada się na trwałość oraz łatwość utrzymania urządzenia w czystości. Przezroczysta, zdejmowana pokrywa pozwala na kontrolę gotowania, a dołączona miarka z nakłuwaczem ułatwia przygotowanie jaj. W zestawie znajduje się również wkład, umożliwiający zrobienie dwóch jaj w koszulkach. Kompaktowe wymiary urządzenia (22,8 × 10,5 × 13,1 cm) oraz niewielka waga 0,7 kg sprawiają, że nie zajmuje dużo miejsca i jest wygodne w codziennym użytkowaniu. Jajowar dostępny jest w oficjalnym sklepie polskiego dystrybutora 4cv w cenie 152 zł.

– Wprowadzenie marki Rommelsbacher na polski rynek to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na funkcjonalny, wysokiej jakości sprzęt AGD do codziennego użytku. Portfolio producenta dobrze wpisuje się w oczekiwania współczesnych użytkowników, oferując rozwiązania łączące prostotę obsługi z trwałością i dopracowanym designem – komentuje Dominika Toka, menadżerka e-commerce 4cv Mobile, polskiego dystrybutora Rommelsbacher. – Jesteśmy przekonani, że produkty marki spotkają się z zainteresowaniem polskich konsumentów.