Premiera Duux – holenderska marka już dostępna w polskiej dystrybucji

Duux to holenderska marka z segmentu małego AGD, która od ponad 20 lat specjalizuje się w projektowaniu urządzeń poprawiających jakość powietrza w pomieszczeniach oraz komfort termiczny w domu. Marka stawia na funkcjonalność połączoną z estetyką, tworząc produkty klasy premium inspirowane minimalistycznym wzornictwem charakterystycznym dla holenderskiego designu. Nazwa Duux powstała z połączenia słów Dutch (ang. holenderski) oraz luxury (ang. luksus), co podkreśla zarówno pochodzenie marki, jak i aspiracje do oferowania wyjątkowych rozwiązań.

– Polski rynek urządzeń poprawiających jakość powietrza dynamicznie się rozwija, ale wciąż nie ma na nim wielu marek, które łączą technologię z dopracowanym wzornictwem i odpowiedzialnym podejściem do środowiska. Duux odpowiada na tę lukę, oferując produkty zaprojektowane z myślą o długiej żywotności i realnych potrzebach użytkowników – komentuje Dominika Toka z firmy 4cv, która jest wyłącznym dystrybutorem marki Duux w Polsce. – Widzimy rosnącą świadomość konsumentów w obszarze zdrowia i komfortu w domu – ta kategoria będzie w najbliższych latach jednym z kluczowych segmentów małego AGD.

Nowoczesne rozwiązania i zrównoważony rozwój

Produkty Duux są obecnie dostępne w ponad 30 krajach i w około 2,5 tys. sklepach na świecie. Portfolio Duux obejmuje m.in. oczyszczacze i nawilżacze powietrza, wentylatory, klimatyzatory oraz nowoczesne ogrzewacze. Produkty marki wyróżniają się zaawansowaną technologią, w tym wielostopniową filtracją HEPA, ultradźwiękowym nawilżaniem i inteligentnym sterowaniem przez aplikację mobilną. Wyposażono je w czujniki powietrza, automatyczne tryby pracy i energooszczędne rozwiązania, a dzięki cichej pracy, trwałości i minimalistycznemu designowi łatwo wpisują się w każde wnętrze. Konstrukcja uwzględnia również łatwość obsługi, konserwacji i wymiany filtrów, co wydłuża żywotność urządzeń. Firma konsekwentnie realizuje strategię zrównoważonego rozwoju, m.in. redukując ślad węglowy, minimalizując ilość plastiku w opakowaniach oraz projektując urządzenia z myślą o ich długiej żywotności i możliwości naprawy.

Wydajne ultradźwiękowe nawilżanie w nowoczesnym, minimalistycznym designie

Jednym z urządzeń otwierających ofertę Duux w Polsce jest nawilżacz ultradźwiękowy Duux Neo – model z 5‑litrowym zbiornikiem oraz zdolnością pracy w pomieszczeniach o powierzchni do ok. 50 m². Duux Neo wykorzystuje cichą i energooszczędną technologię ultradźwiękową, a przy tym charakteryzuje go wysoka wydajność nawilżania (do 500 ml/godz.). Urządzenie wyposażono w zintegrowany higrostat, automatyczne wyłączanie przy pustym zbiorniku oraz filtr antybakteryjny i antyosadowy, co podnosi higienę i komfort użytkowania. Duux Neo działa nawet do ok. 16 godzin, a minimalistyczna forma i stonowana kolorystyka sprawiają, że wpisuje się we współczesne wnętrza domowe i biurowe. Duux Neo dostępny jest w oficjalnym sklepie dystrybutora 4cv w cenie 599 zł.

Zdjęcia Duux Neo dostępne są tu.