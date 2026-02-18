Polska premiera frytkownicy powietrznej Cecofry DuoLevel 10000
Na polski rynek trafia frytkownica powietrzna Cecofry DuoLevel 10000 – urządzenie o unikalnej dwukomorowej pionowej konstrukcji, zaprojektowane z myślą o równoczesnym przygotowywaniu większej liczby potraw przy zachowaniu kompaktowych wymiarów, odpowiednich nawet do niewielkich kuchni. Model łączy dużą pojemność, wysoką moc oraz precyzyjną kontrolę parametrów pracy. Dystrybutorem marki Cecotec w Polsce jest firma 4cv.
2026-02-18

Dwukomorowa konstrukcja i optymalne wykorzystanie przestrzeni

Cecofry DuoLevel 10000 została wyposażona w dwie niezależne misy o pojemności 5 litrów każda. Model wyróżnia pionowy układ komór jedna nad drugą, co pozwala uzyskać łączną pojemność 10 litrów przy mniejszym zapotrzebowaniu na miejsce na blacie kuchennym w porównaniu do klasycznych konstrukcji poziomych. Urządzenie bez problemu mieści się pod standardowymi szafkami kuchennymi, a jednocześnie umożliwia przygotowanie posiłków dla kilku osób jednocześnie.

Wysoka moc i szeroki zakres temperatur

Moc 2400 W zapewnia szybkie nagrzewanie oraz skrócenie czasu przygotowania potraw. Użytkownik ma do dyspozycji regulację temperatury w zakresie od 35 do 210°C, co pozwala na zastosowanie frytkownicy nie tylko do smażenia i pieczenia, ale również np. do suszenia owoców lub grzybów.

Niezależna praca komór i funkcja synchronizacji

Obie misy mogą pracować z różnymi ustawieniami czasu i temperatury, umożliwiając jednoczesne przygotowanie odmiennych potraw, takich jak mięso i warzywa. Funkcja synchronizacji pozwala na zakończenie pracy obu komór w tym samym momencie, nawet przy różnych parametrach, co ułatwia planowanie i jednoczesne podanie całego posiłku.

Większa powierzchnia gotowania

W zestawie znajdują się 2 podwyższone ruszty, które zwiększają powierzchnię roboczą urządzenia. Dzięki nim możliwe jest przygotowanie nawet 4 warstw jedzenia jednocześnie, bez konieczności dzielenia procesu na kilka etapów.

Sterowanie i programy automatyczne

Model wyposażono w kolorowy panel dotykowy oraz 10 programów automatycznych, przeznaczonych m.in. do przygotowywania frytek, mięsa, ryb, pizzy czy warzyw. Programy te automatycznie dobierają czas i temperaturę, zapewniając powtarzalność efektów oraz uproszczoną obsługę.

Wymiary Cecotec Cecofry DuoLevel 10000 to 37 x 41 x 31,5 cm. Urządzenie dostępne jest na stronie cecotecpolska.pl w cenie 699 zł.

Zapraszamy do przejrzenia zdjęć termowentylatora Cecotec Cecofry DuoLevel 10000. 

