Smartwatch z funkcjami AI – Bemi Zeno już dostępny w Polsce

Funkcje sztucznej inteligencji w zasięgu nadgarstka

Najnowszej generacji smartwatch Bemi Zeno wyróżnia się zaawansowanymi funkcjami sztucznej inteligencji – asystentem głosowym AI, umożliwiającym kontrolę telefonu poprzez komendy oraz Chat Da GPT, który pozwala na szybkie wyszukiwanie informacji. Dodatkowo urządzenie posiada generator tła tarczy zegarka AI, w którym, za pomocą słownej komendy, istnieje opcja stworzenia dowolnej grafiki.

Wydajny procesor i rozmowy bez dodatkowej karty SIM

Smartwatch korzysta z procesora JL7013A6 i dysponuje 128 MB pamięci na potrzeby systemu i funkcji urządzenia, co zapewnia płynne działanie wszystkich opcji AI i aplikacji. Wbudowane mikrofon i głośnik obsługują wykonywanie połączeń telefonicznych bezpośrednio z nadgarstka, bez konieczności umieszczania w urządzeniu dodatkowej karty SIM. Poprzez smartwatch możliwe jest również przeglądanie historii połączeń, tworzenie listy ulubionych kontaktów oraz korzystanie z klawiatury numerycznej.

Jasny ekran o wysokiej rozdzielczości

Smartwatch Bemi Zeno wyposażony jest w baterię litowo-polimerową o pojemności 280 mAh, która pozwala na użytkowanie urządzenia od 4 do nawet 10 dni na jednym ładowaniu lub do 15 dni w trybie czuwania. Zegarek posiada 1,43-calowy ekran AMOLED z rozdzielczością 466 x 466 pikseli, który obsługuje funkcję Always-On Display. Smartwatch charakteryzuje ochrona IP67, która zabezpiecza przed pyłem, a także zachlapaniami i zanurzeniem w wodzie do 30 minut. Urządzenie oferuje 25 trybów sportowych oraz szereg funkcji prozdrowotnych, w tym możliwość ustawienia alarmu przy zbyt wysokim tętnie. Bemi Zeno wyposażono w zaawansowany moduł monitorujący tętno, ciśnienie krwi, nasycenie tlenem (SpO₂) oraz analizujący sen z uwzględnieniem fazy REM.

Dwa paski w zestawie – silikonowy i stalowa bransoleta

Metalowa koperta smartwatcha o przekątnej 44,5 mm wykonana jest z wysokiej jakości stopu cynku. Dodatkowo w zestawie znajdują się dwa paski (stalowa bransoleta w kolorze koperty i pasek silikonowy) z ułatwiającymi szybką wymianę teleskopami Quick Pins. Urządzenie posiada podwójny Bluetooth 5.3 i jest kompatybilny z systemami Android 6.0+, iOS 12+, łączy się z nimi za pomocą aplikacji Bemi Fit. Ładowanie możliwe jest za pomocą USB-C – stacja ładowania oraz przejściówka znajdują się w zestawie z urządzeniem. Bemi Zeno dostępny jest w trzech wariatach kolorystycznych: złotym z beżowym paskiem, srebrnym z zielonym paskiem i czarnym z brązowym paskiem w cenie 299 zł.

Zdjęcia Bemi Zeno dostępne są tu.