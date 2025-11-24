Urządzenia Cecotec, Alpina, Bemi oraz Inoly nawet do -67% z okazji Black Week

Duża moc i pojemność w okazyjnej cenie

Cecotec Cecofry&Grill DuoHeat 6500 to wielofunkcyjne urządzenie 3-w-1: frytkownica, grill, piekarnik. Pojemność jego misy to 6,5 l, a moc aż 2200 W. Dzięki podwójnemu systemowi grzewczemu (górna i dolna grzałka) urządzenie zapewnia bardzo równomierne nagrzewanie potraw. Zakres temperatur od 40 do 200 °C, 12 gotowych programów, dotykowy panel LED oraz panoramiczne okienko umożliwiają wygodne użytkowanie i pełną kontrolę nad procesem gotowania. Cecotec Cecofry&Grill DuoHeat 6500 dostępny jest w cenie 269 zł (-40%).

Z kolei Alpina Airfryer 2×4 l to podwójna frytkownica beztłuszczowa o łącznej pojemności 8 l, wyposażona w dwa niezależne kosze, która dysponuje mocą 1700 W. Temperatura pracy urządzenia mieści się w przedziale od 40 do 200 °C, a sterowanie odbywa się przez cyfrowy panel z timerem i ośmioma zaprogramowanymi programami, co umożliwia elastyczne przygotowywanie różnych dań. Kosze mają powłokę zapobiegającą przywieraniu, co ułatwia ich czyszczenie, a stabilność zapewniają antypoślizgowe nóżki. Alpina Airfryer 2x4 l dostępny jest w cenie 249 zł (-28%).

Mocna bateria, zaawansowane czujniki i lekka budowa na każdą kieszeń

Smartwatch Bemi Ven w kolorze różowego złota oferuje wyświetlacz o przekątnej 1,09 cala i rozdzielczości 240×240 px, jest lekki (około 25 g bez paska) i posiada klasę wodoodporności IP67, a jego obudowa z tworzywa i elegancki pasek sprawiają, że zegarek łączy styl i funkcjonalność. Zegarek mierzy tętno, monitoruje sen i saturację, a także pozwala na śledzenie aktywności w aż 22 trybach sportowych – sterowanie odbywa się przez Bluetooth i dedykowaną aplikację, a bateria (ok. 150 mAh) zapewnia wygodę codziennego użytkowania. Bemi Ven dostępny jest w cenie 99 zł (-67%).

Bemi TER2 natomiast wyposażony jest w większy ekran 1,4″ IPS TFT (240×240 px), działa na chipie Realtek RT8762C, ma baterię 160 mAh i obsługuje łączność Bluetooth 5.0; jego wodoszczelność na poziomie IP67 i bogaty zestaw czujników (m.in. tętno, nasycenie krwi tlenem, temperatura ciała) umożliwiają monitorowanie zdrowia, a liczne tryby sportowe oraz interfejs sterowany przez aplikację FitCloudPro zapewniają szerokie możliwości personalizacji i analizy aktywności. Bemi TER2 dostępny jest w cenie 59 zł (-60%) w wersji niebieskiej oraz różowej.

Nowoczesna technologia w pielęgnacji włosów i jamy ustnej

Inoly Jet Dry to suszarka o mocy 1800 W wyposażona w technologię jonową generującą 200 mln jonów ujemnych na sekundę, co wygładza włosy, redukuje puszenie i zachowuje ich naturalne nawilżenie. Urządzenie dysponuje silnikiem o prędkości 110 000 obr./min, który wytwarza strumień powietrza do 23 m/s, oraz oferuje 3 poziomy nadmuchu i 3 zakresy temperatury. Trójkolorowy pierścień LED sygnalizuje aktualną temperaturę, a poziom hałasu wynosi 59 dB, co zapewnia komfort użytkowania. Inoly JetDry dostępna jest w cenie 199 zł (-33%).

W ramach Black Week w obniżonej cenie dostępny jest także Inoly Ultradźwiękowy Skaler do Zębów. Jest to kompaktowe urządzenie do domowego usuwania kamienia i osadów, z 5 poziomami drgań ultradźwiękowych (38 kHz), wodoodporną obudową (IPX6) i wymiennymi końcówkami. Lekka, bezprzewodowa konstrukcja zapewnia wygodę i łatwe przechowywanie. Inoly Ultradźwiękowy Skaler dostępny jest w cenie 79 zł (-27%).

Obniżone ceny obowiązują od 24 listopada do 1 grudnia br.