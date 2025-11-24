Urządzenia Cecotec, Alpina, Bemi oraz Inoly nawet do -67% z okazji Black Week
Dystrybutor elektroniki użytkowej 4cv Mobile w ramach Black Week udostępnia szeroką ofertę urządzeń w atrakcyjnych cenach nawet do -67%. W segmencie kuchennego AGD są to frytkownice beztłuszczowe Cecotec oraz Alpina o dużej mocy (2200 W i 1700 W) oraz pojemności 6,5 l i 8 l, zapewniające szybkie i równomierne gotowanie. Smartwatche marki Bemi łączą lekką konstrukcję (25 g) z mocnymi bateriami (150–160 mAh) i zaawansowanymi czujnikami zdrowotnymi. Z kolei urządzenia Inoly – suszarka Jet Dry z silnikiem 110 000 obr./min i jonizacją 200 mln jonów na sekundę oraz Ultradźwiękowy Skaler 38 kHz zapewniają nowoczesną technologię pielęgnacji włosów i jamy ustnej.
2025-11-24, 12:24

Duża moc i pojemność w okazyjnej cenie

Cecotec Cecofry&Grill DuoHeat 6500 to wielofunkcyjne urządzenie 3-w-1: frytkownica, grill, piekarnik. Pojemność jego misy to 6,5 l, a moc aż 2200 W. Dzięki podwójnemu systemowi grzewczemu (górna i dolna grzałka) urządzenie zapewnia bardzo równomierne nagrzewanie potraw. Zakres temperatur od 40 do 200 °C, 12 gotowych programów, dotykowy panel LED oraz panoramiczne okienko umożliwiają wygodne użytkowanie i pełną kontrolę nad procesem gotowania. Cecotec Cecofry&Grill DuoHeat 6500 dostępny jest w cenie 269 zł (-40%).

Z kolei Alpina Airfryer 2×4 l to podwójna frytkownica beztłuszczowa o łącznej pojemności 8 l, wyposażona w dwa niezależne kosze, która dysponuje mocą 1700 W. Temperatura pracy urządzenia mieści się w przedziale od 40 do 200 °C, a sterowanie odbywa się przez cyfrowy panel z timerem i ośmioma zaprogramowanymi programami, co umożliwia elastyczne przygotowywanie różnych dań. Kosze mają powłokę zapobiegającą przywieraniu, co ułatwia ich czyszczenie, a stabilność zapewniają antypoślizgowe nóżki. Alpina Airfryer 2x4 l dostępny jest w cenie 249 zł (-28%).

Mocna bateria, zaawansowane czujniki i lekka budowa na każdą kieszeń 

Smartwatch Bemi Ven w kolorze różowego złota oferuje wyświetlacz o przekątnej 1,09 cala i rozdzielczości 240×240 px, jest lekki (około 25 g bez paska) i posiada klasę wodoodporności IP67, a jego obudowa z tworzywa i elegancki pasek sprawiają, że zegarek łączy styl i funkcjonalność. Zegarek mierzy tętno, monitoruje sen i saturację, a także pozwala na śledzenie aktywności w aż 22 trybach sportowych – sterowanie odbywa się przez Bluetooth i dedykowaną aplikację, a bateria (ok. 150 mAh) zapewnia wygodę codziennego użytkowania. Bemi Ven dostępny jest w cenie 99 zł (-67%).

Bemi TER2 natomiast wyposażony jest w większy ekran 1,4″ IPS TFT (240×240 px), działa na chipie Realtek RT8762C, ma baterię 160 mAh i obsługuje łączność Bluetooth 5.0; jego wodoszczelność na poziomie IP67 i bogaty zestaw czujników (m.in. tętno, nasycenie krwi tlenem, temperatura ciała) umożliwiają monitorowanie zdrowia, a liczne tryby sportowe oraz interfejs sterowany przez aplikację FitCloudPro zapewniają szerokie możliwości personalizacji i analizy aktywności. Bemi TER2 dostępny jest w cenie 59 zł (-60%) w wersji niebieskiej oraz różowej

Nowoczesna technologia w pielęgnacji włosów i jamy ustnej

Inoly Jet Dry to suszarka o mocy 1800 W wyposażona w technologię jonową generującą 200 mln jonów ujemnych na sekundę, co wygładza włosy, redukuje puszenie i zachowuje ich naturalne nawilżenie. Urządzenie dysponuje silnikiem o prędkości 110 000 obr./min, który wytwarza strumień powietrza do 23 m/s, oraz oferuje 3 poziomy nadmuchu i 3 zakresy temperatury. Trójkolorowy pierścień LED sygnalizuje aktualną temperaturę, a poziom hałasu wynosi 59 dB, co zapewnia komfort użytkowania. Inoly JetDry dostępna jest w cenie 199 zł (-33%).

W ramach Black Week w obniżonej cenie dostępny jest także Inoly Ultradźwiękowy Skaler do Zębów. Jest to kompaktowe urządzenie do domowego usuwania kamienia i osadów, z 5 poziomami drgań ultradźwiękowych (38 kHz), wodoodporną obudową (IPX6) i wymiennymi końcówkami. Lekka, bezprzewodowa konstrukcja zapewnia wygodę i łatwe przechowywanie. Inoly Ultradźwiękowy Skaler dostępny jest w cenie 79 zł (-27%). 

Obniżone ceny obowiązują od 24 listopada do 1 grudnia br. 

KONTAKT / AUTOR
Ewa Malicka
specjalistka ds. PR
Rocket Science Communications
781 453 815
ZAŁĄCZNIKI
alpina-frytkownica-beztluszczowa-2x4-l.jpg cecotec-cecofry-grill-duoheat-6500.jpg inoly-jet-dry-pearl-white.jpg inoly-ultradzwiekowy-skaler-do-zebow.jpg smartwatch-bemi-ter2-niebieski.jpg smartwatch-bemi-ter2-rozowy.png smartwatch-bemi-ven.png
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
4cv
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.