Kompaktowa parownica Cecotec IronHero z mocą 1500 W już dostępna na polskim rynku
Hiszpańska marka Cecotec regularnie poszerza ofertę i wprowadza na polski rynek nowe urządzenia. Cecotec IronHero V-1500 charakteryzuje niska waga i kompaktowy rozmiar przy dużej mocy urządzenia, dzięki czemu sprawdzi się np. podczas podróży. Posiada dwa tryby pracy oraz szybko nagrzewającą się ceramiczną płytę. Urządzenie dostępne jest w trzech intensywnych kolorach: żółtym, zielonym oraz niebieskim. Dystrybutorem Cecotec w Polsce jest firma 4cv.
2025-10-22, 10:30

Szybkie nagrzewanie i duża moc

Parownica Cecotec IronHero V-1500 ma ceramiczną płytę, która nagrzewa się w zaledwie 30 sekund, ułatwiając szybkie i efektywne prasowanie. W czasie pracy utrzymuje nieprzerwany przepływ pary wodnej o natężeniu 25 g/min. Urządzenie ma dwa tryby do wyboru, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jego działania do rodzaju materiału i poziomu zagnieceń tkaniny. Działa z dużą mocą 1500 W.

Kompaktowe rozmiar i waga odpowiednie do podróży

Parownica wyłącza się automatycznie po 8 minutach bezczynności, co zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkowania. Charakteryzuje ją niska waga – zaledwie 1,1 kg – oraz kompaktowy rozmiar – 28,4 cm x 12,2 cm × 6,2 cm. Zbiornik na wodę ma pojemność 25 ml

Trzy intensywne kolory i akcesoria w zestawie

Parownica dostępna jest w trzech kolorach: żółtym, zielonym oraz niebieskim. W zestawie znajduje się szczotka do usuwania zmechaceń oraz stojak, ułatwiający bezpieczne odstawianie nagrzanego urządzenia. Parownica Cecotec Iron Hero V-1500 dostępna jest w polskim sklepie hiszpańskiej marki www.cecotecpolska.pl w cenie 139 zł. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć parownicy Cecotec IronHero V-1500 oraz klipu wideo.  

KONTAKT / AUTOR
Ewa Malicka
specjalistka ds. PR
Rocket Science Communications
781 453 815
ZAŁĄCZNIKI
cecotec-ironhero-v-1500-1.jpg cecotec-ironhero-v-1500-4.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
4cv
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.