Kompaktowa parownica Cecotec IronHero z mocą 1500 W już dostępna na polskim rynku

Szybkie nagrzewanie i duża moc

Parownica Cecotec IronHero V-1500 ma ceramiczną płytę, która nagrzewa się w zaledwie 30 sekund, ułatwiając szybkie i efektywne prasowanie. W czasie pracy utrzymuje nieprzerwany przepływ pary wodnej o natężeniu 25 g/min. Urządzenie ma dwa tryby do wyboru, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jego działania do rodzaju materiału i poziomu zagnieceń tkaniny. Działa z dużą mocą 1500 W.

Kompaktowe rozmiar i waga odpowiednie do podróży

Parownica wyłącza się automatycznie po 8 minutach bezczynności, co zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkowania. Charakteryzuje ją niska waga – zaledwie 1,1 kg – oraz kompaktowy rozmiar – 28,4 cm x 12,2 cm × 6,2 cm. Zbiornik na wodę ma pojemność 25 ml.

Trzy intensywne kolory i akcesoria w zestawie

Parownica dostępna jest w trzech kolorach: żółtym, zielonym oraz niebieskim. W zestawie znajduje się szczotka do usuwania zmechaceń oraz stojak, ułatwiający bezpieczne odstawianie nagrzanego urządzenia. Parownica Cecotec Iron Hero V-1500 dostępna jest w polskim sklepie hiszpańskiej marki www.cecotecpolska.pl w cenie 139 zł.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć parownicy Cecotec IronHero V-1500 oraz klipu wideo.