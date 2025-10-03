Cecotec Conga 20090 ProAI – pierwszy w Polsce robot sprzątający łączący nawigację AI i pełną automatyzację mopowania
Cecotec Conga 20090 ProAI to pierwszy na polskim rynku robot sprzątający, który łączy w jednym urządzeniu trzy rozwiązania: nawigację wspieraną sztuczną inteligencją, w pełni automatyczne mycie i suszenie mopów w stacji dokującej oraz ich bieżące nawilżanie podczas pracy. Urządzenie ma wysoką moc ssania oraz wydajny akumulator, co pozwala skutecznie usuwać zabrudzenia z różnych powierzchni, a jego zasięg to nawet 240 m². Dystrybutorem Cecotec w Polsce jest firma 4cv.
2025-10-03, 12:50

Nawigacja laserowa i inteligentne rozpoznawanie rodzaju podłoża

Inteligentny robot sprzątający Cecotec Conga 20090 ProAI został wyposażony w system nawigacji laserowej i chip 3DIANA, dzięki którym potrafi rozpoznawać obiekty znajdujące się na podłodze i skutecznie omija przeszkody. Wykorzystuje przy tym algorytmy sztucznej inteligencji, które wspierają analizę rodzaju powierzchni oraz poziomu zabrudzenia. Pozwala to urządzeniu automatycznie dostosowywać moc ssania i inne parametry pracy. Moc ssania urządzenia to 8000 Pa. Conga 20090 obsługuje powierzchnie do 240 m², a akumulator litowo-jonowy 5200 mAh pozwala na odkurzanie przez 240 minut i mopowanie przez 160 minut. 

Automatyczne opróżnianie zbiornika na kurz oraz mycie i suszenie mopów

Robot współpracuje z samoczyszczącą stacją Cut&Spa, która automatycznie opróżnia zbiornik na kurz, a technologia HairCutting usuwa z wałka włosy i sierść. Z kolei technologia InfinitySoap odpowiada za bieżące nawilżanie mopów wodą z detergentem, co umożliwia efektywne mycie podłóg. Same mopy mogą być podnoszone i wysuwane, co ułatwia czyszczenie przy listwach i pod meblami. Dzięki ultradźwiękowemu wykrywaniu podłoża urządzenie automatycznie podnosi je na dywanach, zapobiegając ich zmoczeniu, i zwiększa moc ssania. Samoczyszcząca stacja podgrzewa wodę do 60°C, a po sprzątaniu automatycznie myje i suszy mopy, dzięki czemu są gotowe do ponownego użycia. 

Obsługa i kontrola sprzątania przez aplikację mobilną 

Cecotec Conga 20090 jest wyposażony kamerę, umożliwiającą podgląd pracy urządzenia w czasie rzeczywistym. Obsługa możliwa jest za pośrednictwem aplikacji mobilnej, która pozwala kontrolować strefy czyszczenia, tworzyć harmonogramy, a także analizować raporty z wykonanej pracy. Urządzenie łączy się ze smartfonem poprzez WiFi (2,4 GHz i 5 GHz) oraz Bluetooth. Cecotec Conga 20090 ProAI dostępny jest w polskim sklepie hiszpańskiej marki www.cecotecpolska.pl w cenie 2 999 zł. 

