Premiera elektrycznych maszynek Laifen T1 Pro i P3 Pro podczas IFA 2025
Marka Laifen zaprezentuje dwie nowości podczas największych targów elektroniki użytkowej w Europie IFA 2025 odbywających się w Berlinie. Są to elektryczne maszynki do golenia – model T1 Pro, który wyglądem przypomina tradycyjną maszynkę manualną. Charakteryzuje go lekkość, smukła budowa oraz możliwość pracy aż do 120 minut na jednym ładowaniu. Z kolei model P3 Pro wyposażony jest w podwójny silnik liniowy oraz system podwójnej amortyzacji drgań. Polskim dystrybutorem marki Laifen jest firma 4cv Mobile.
2025-09-03, 11:04

Laifen T1 Pro

Elektryczna maszynka do golenia Laifen T1 Pro posiada jedno ostrze, jest wyjątkowo lekka i smukła – tylko 93 g. Została zaprojektowana w taki sposób, by w dłoni przypominała klasyczną maszynkę manualną. Jej wąski, 12-milimetrowy uchwyt i cienka, 16-milimetrowa głowica z nachyleniem 15° ułatwiają precyzyjne prowadzenie, także w trudno dostępnych miejscach. Urządzenie działa do 120 minut na jednym ładowaniu. Ładowanie urządzenia przez minutę wystarcza na całe golenie. Dzięki wodoodporności na poziomie IPX7 można jej używać zarówno na sucho, jak i pod prysznicem, a tryb podróżny zapobiega przypadkowemu uruchomieniu w bagażu. W modelu T1 Pro klasyczne ostrze zastępuje smukła folia goląca o grubości zaledwie 0,055 mm dostępna jest w dwóch wersjach – hipoalergicznej niskoniklowej oraz trwałej stalowej – co pozwala dopasować urządzenie do wrażliwości skóry. Laifen T1 Pro posiada w zestawie etui podróżne, szczoteczkę do czyszczenia i kabel USB-C. 

Laifen P3 Pro 

Model Laifen P3 Pro to golarka z trzema ostrzami, stworzona dla mężczyzn z gęstym i twardym zarostem. Wyposażona w pierwszy na świecie podwójny silnik liniowy, osiąga łącznie aż 24 000 cięć na minutę, co pozwala na szybkie i dokładne golenie przy minimalnej liczbie pociągnięć. Powiększona głowica obejmuje większą powierzchnię skóry (615 mm²), dzięki czemu cały proces trwa krócej niż w klasycznych modelach. Komfort użytkowania zwiększa system podwójnej amortyzacji drgań, który redukuje wibracje o 27%. Golarka działa do 100 minut na jednym ładowaniu, obsługuje szybkie ładowanie i jest w pełni wodoodporna (IPX7), dzięki czemu można jej używać na mokro i sucho. Ultracienka folia goląca (0,055 mm) zapewnia gładką skórę, ograniczając podrażnienia, Laifen P3 Pro w zestawie ma etui podróżne, nasadki do brody (2, 3 i 5 mm), szczoteczkę do czyszczenia oraz kabel USB-C. 

Zdjęcia Laifen T1 Pro i P3 Pro dostępne są tu

KONTAKT / AUTOR
Ewa Malicka
specjalistka ds. PR
Rocket Science Communications
781 453 815
ZAŁĄCZNIKI
laifen-p3-pro.png laifen-t1-pro.png
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
4cv
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.