Premiera elektrycznych maszynek Laifen T1 Pro i P3 Pro podczas IFA 2025

Laifen T1 Pro

Elektryczna maszynka do golenia Laifen T1 Pro posiada jedno ostrze, jest wyjątkowo lekka i smukła – tylko 93 g. Została zaprojektowana w taki sposób, by w dłoni przypominała klasyczną maszynkę manualną. Jej wąski, 12-milimetrowy uchwyt i cienka, 16-milimetrowa głowica z nachyleniem 15° ułatwiają precyzyjne prowadzenie, także w trudno dostępnych miejscach. Urządzenie działa do 120 minut na jednym ładowaniu. Ładowanie urządzenia przez minutę wystarcza na całe golenie. Dzięki wodoodporności na poziomie IPX7 można jej używać zarówno na sucho, jak i pod prysznicem, a tryb podróżny zapobiega przypadkowemu uruchomieniu w bagażu. W modelu T1 Pro klasyczne ostrze zastępuje smukła folia goląca o grubości zaledwie 0,055 mm dostępna jest w dwóch wersjach – hipoalergicznej niskoniklowej oraz trwałej stalowej – co pozwala dopasować urządzenie do wrażliwości skóry. Laifen T1 Pro posiada w zestawie etui podróżne, szczoteczkę do czyszczenia i kabel USB-C.

Laifen P3 Pro

Model Laifen P3 Pro to golarka z trzema ostrzami, stworzona dla mężczyzn z gęstym i twardym zarostem. Wyposażona w pierwszy na świecie podwójny silnik liniowy, osiąga łącznie aż 24 000 cięć na minutę, co pozwala na szybkie i dokładne golenie przy minimalnej liczbie pociągnięć. Powiększona głowica obejmuje większą powierzchnię skóry (615 mm²), dzięki czemu cały proces trwa krócej niż w klasycznych modelach. Komfort użytkowania zwiększa system podwójnej amortyzacji drgań, który redukuje wibracje o 27%. Golarka działa do 100 minut na jednym ładowaniu, obsługuje szybkie ładowanie i jest w pełni wodoodporna (IPX7), dzięki czemu można jej używać na mokro i sucho. Ultracienka folia goląca (0,055 mm) zapewnia gładką skórę, ograniczając podrażnienia, Laifen P3 Pro w zestawie ma etui podróżne, nasadki do brody (2, 3 i 5 mm), szczoteczkę do czyszczenia oraz kabel USB-C.

Zdjęcia Laifen T1 Pro i P3 Pro dostępne są tu.