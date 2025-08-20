Premiera suszarki Laifen Swift Premium z inteligentną kontrolą temperatury 100 razy na sekundę w celu maksymalnej ochrony włosów

System jonizacji oraz dwukrotnie szybsze suszenie włosów

Laifen Swift Premium wyróżnia wydajny system jonizacji z aż 200 milionów jonów ujemnych, spotykany w urządzeniach najwyższej klasy. Gwarantuje on suszenie włosów bez efektu puszenia i elektryzowania – włosy są gładkie i przyjemne w dotyku. Moc suszarki to 1600 W, co zapewnia szybkie suszenie, przy jednoczesnym zachowaniu kompaktowych wymiarów urządzenia oraz energooszczędności. Silnik urządzenia pracuje z wysoką prędkością 110 tysięcy obrotów na minutę, a dodatkowo pozwala na regulację mocy i prędkości nadmuchu. Dzięki temu strumień powietrza osiąga prędkość aż 22 metrów na sekundę, co skraca czas suszenia nawet dwukrotnie w porównaniu z tradycyjnymi suszarkami.

Pomiar temperatury 100 razy na sekundę

Suszarkę wyróżnia inteligentna kontrola temperatury – specjalny czujnik mierzy ją 100 razy na sekundę, zapewniając optymalne suszenie bez obawy o przegrzanie. Suszarka wyposażona jest w intuicyjny wskaźnik LED, w którym kolory odpowiadają temperaturze nawiewu – czerwone światło sygnalizuje gorące powietrze o temperaturze 80°C, żółte to ciepłe powietrze o temperaturze 50°C, a niebieskie oznacza chłodny nadmuch o temperaturze pokojowej.

Cicha praca i kompaktowe wymiary

Urządzenie charakteryzuje cicha praca – poziom hałasu, który generuje suszarka to jedynie 59 dB, dzięki czemu korzystanie z niej nie przeszkadza innym domownikom, a także nie budzi śpiących dzieci. Suszarka ma wagę 407 gramów i kompaktowe wymiary 277 × 70 × 89 milimetrów, a kabel o długości 1,8 metra zapewnia swobodę ruchu podczas stylizacji, co sprawia, że urządzenie jest wygodne i praktyczne w codziennym użytkowaniu. Dodatkowo wyjmowany filtr ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.

Laifen Swift Premium dostępna jest w trzech atrakcyjnych kolorach – głębokim granacie, pudrowym różu oraz klasycznej bieli, wszystkie warianty wykończone są złotymi dodatkami. W zestawie znajduje się dyfuzor, koncentrator oraz etui, które sprawdzi się do przechowywania urządzenia, a także podczas podróży. Suszarka Laifen Swift Premium dostępna jest w cenie 799 zł.

Zdjęcia suszarki Laifen Swift Premium znajdują się tu.