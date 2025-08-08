Premiera Cecotec Twist&Ice 2600. Mrożone napoje slushie w domowym zaciszu
Cecotec Twist&Ice 2600 to kompaktowe urządzenie do przygotowywania mrożonych napojów typu slushie. Sześć trybów pracy umożliwia przygotowanie również kawy frappé czy drinków. Posiada wbudowany kompresor chłodzący i moc 220 W, a wykonanie deseru możliwe jest nawet w 15 minut. Pojemność pozwala na przygotowanie do 2,6 litra deseru, co odpowiada nawet 13 porcjom. Urządzenie dostępne w nowym sklepie dystrybutora 4cv: www.cecotecpolska.pl.
2025-08-08, 12:53

Domowa stacja lodowych napojów

Slushie to półmrożony napój o ziarnistej, lodowej konsystencji, przygotowywany z kruszonego lodu zmieszanego z sokiem, napojem gazowanym, owocowym puree lub innym aromatyzowanym płynem. Może być alternatywą dla tradycyjnych lodów – to forma orzeźwiającego deseru, który łączy cechy napoju i sorbetu.

Kompresor chłodzący oraz 6 trybów pracy

Cecotec Twist&Ice pracuje z mocą 220 W. Wykonanie deseru trwa nawet od 15 minut, a wbudowany kompresor chłodzący eliminuje konieczność wstępnego schładzania i mieszania. Urządzenie posiada 6 trybów pracy – mrożone napoje, drinki mieszane, frappé, wino i piwo, a także czyszczenie. Panel dotykowyergonomiczna konstrukcja podnoszą wygodę użytkowania, a dysza niekapiąca zapobiega powstawaniu bałaganu. Grubość kruszonego lodu można kontrolować, by jak najlepiej dopasować ją do swoich do preferencji.

Duża pojemność dla całej rodziny

Do urządzenia Cecotec Twist&Ice 2600 można wlać 1,9 litra płynu, z którego powstaje 2,6 litra lodowego napoju. Pozwala to na przygotowanie ok. 10-13 deserów slushie, dlatego z powodzeniem sprawdzi się podczas przyjęć rodzinnych oraz spotkań ze znajomymi. Nietypowy deser może zaskoczyć gości, a także urozmaicić letnie posiłki.

Przeźroczysta pokrywa pozwala kontrolować proces mrożenia. Urządzenie w kolorze grafitowym wyróżnia się stylowym designem. Cecotec Twist&Ice 2600 ma kompaktowe wymiary – 43 × 18 × 45 cm –  łatwo więc zmieści się na kuchennym blacie, a waga 10,9 kg zapewnia stabilność i pewność pracy.

Cecotec Twist&Ice 2600 dostępny jest w polskim sklepie dystrybutora 4cv www.cecotecpolska.pl w cenie 1099 zł.

Zdjęcia Cecotec Twist&Ice 2600 dostępne są tu

