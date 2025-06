Polska premiera grilla elektrycznego Cecotec PerfectCountry BBQ – duża powierzchnia grillowania w kompaktowej obudowie

Duża wydajność i wygodna obsługa

Cecotec PerfectCountry BBQ pracuje z mocą 2000 W, co pozwala na szybkie nagrzewanie i stabilne utrzymywanie wysokiej temperatury roboczej. Termostat z pięcioma poziomami mocy umożliwia regulację temperatury do ok. 215°C z pokrywą i do ok. 195°C bez pokrywy. Pozwala to na precyzyjną kontrolę procesu grillowania i dostosowanie obróbki cieplnej do różnych typów potraw. Szybki czas reakcji na zmiany ustawień i równomierne rozprowadzenie ciepła czynią grill wszechstronnym narzędziem w kuchni. Wygodne pokrętło regulacji temperatury umożliwia prostą obsługę urządzenia.

Duża płyta grzewcza z możliwością mycia w zmywarce

Powierzchnia grillowania to duża płyta grillowa o wymiarach 43 × 38 cm, z powierzchnią gładką i żebrowaną. Pokryta jest nieprzywierającą powłoką RockStone, która zapobiega przypalaniu potraw i ułatwia późniejsze czyszczenie urządzenia. Technologia PowerGrill równomiernie rozprowadza ciepło na całej powierzchni, co zapewnia równomierne smażenie każdego składnika. Płyta jest zdejmowana i przystosowana do mycia w zmywarce, co zwiększa wygodę obsługi. Grill posiada zamykaną pokrywę z zawiasami, która tworzy efekt pieczenia konwekcyjnego. Obudowa urządzenia została wykonana z materiałów odpornych na wysoką temperaturę, zapewniających trwałość i bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo i wygodna konserwacja

Urządzenie wyposażono w zabezpieczenia przed przegrzaniem. Przewód zasilający zakończono uziemioną wtyczką, co zwiększa ochronę użytkownika przed porażeniem. Czyszczenie grilla jest łatwe dzięki specjalnej tacce na tłuszcz, która zbiera soki wypływające podczas grillowania. Obudowę należy przecierać wilgotną ściereczką, unikając kontaktu z wodą i agresywnymi detergentami. Grill elektryczny CecotecPerfectCountry BBQ dostępny jest w polskim sklepie hiszpańskiej marki www.cecotecpolska.pl w cenie 499 zł.

Zdjęcia Cecotec PerfectCountry BBQ dostępne są tu.