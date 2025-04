Premiera suszarki Inoly Jet Dry z technologią jonową – 200 mln jonów ujemnych – i trójkolorowym pierścieniem LED

Rynek suszarek do włosów w Polsce rośnie dynamicznie – prognozuje się, że w 2025 roku osiągnie wartość 51,15 mln dol., a do 2029 roku będzie rósł w tempie 4,98% rocznie. Globalny rynek suszarek do włosów z technologią jonową natomiast osiągnął wartość 1,2 mld dol. w 2024 roku i przewiduje się, że wzrośnie do 2,5 mld dol. do 2033 roku, co oznacza roczny wzrost na poziomie 9,1%. Według danych z 2025 roku segment suszarek do włosów z technologią jonową stanowi 43% globalnego rynku suszarek, co czyni go największym pod względem udziału w tym sektorze.

Premierę na rynku ma suszarka polskiej marki Inoly – Jet Dry w dystrybucji firmy 4cv Mobile. Suszarka wyposażona jest w technologię jonową (200 mln jonów ujemnych), która przyspiesza suszenie, wygładza włosy i pomaga utrzymać ich naturalne nawilżenie, skutecznie redukując ich puszenie i elektryzowanie się.

– Technologia jonowa staje się jednym z kluczowych trendów na rynku suszarek do włosów – zarówno globalnie, jak i w Polsce – komentuje Dominika Toka z 4cv Mobile. – Konsumenci coraz częściej poszukują urządzeń, które nie tylko szybko suszą, ale przede wszystkim dbają o kondycję włosów. Suszarki wyposażone w technologię jonizacji emitują jony ujemne, które neutralizują dodatnie ładunki powstające podczas suszenia – to właśnie one odpowiadają za puszenie się i elektryzowanie włosów. W rezultacie włosy po stylizacji są gładkie, lśniące i mniej podatne na uszkodzenia. Zauważamy wyraźny wzrost zainteresowania tym rozwiązaniem, szczególnie wśród osób świadomie dbających o pielęgnację oraz profesjonalistów z branży beauty.

Duża moc i trójkolorowy pierścień LED

Suszarka Inoly Jet Dry ma moc 1800 W oraz prędkość nadmuchu 23 m/s. Urządzenie charakteryzuje także wysoka liczba obrotów na minutę – 110 tys. Parametry te gwarantują dużą wydajność suszarki, która generuje silniejszy przepływ powietrza, skracając czas suszenia, co może przyczynić się do lepszego stylizowania włosów.

Urządzenie posiada 3 prędkości nadmuchu, a także 3 zakresy regulacji temperatury, co umożliwia dopasowanie suszenia i stylizacji od grubości włosów i oczekiwanego efektu. Funkcjonalny trójkolorowy pierścień LED nie tylko dodaje suszarce futurystycznego charakteru, lecz także w efektowny sposób wskazuje temperaturę nawiewu: czerwone podświetlenie oznacza gorące powietrze, pomarańczowe – ciepłe, natomiast niebieskie – zimny nawiew, odpowiedni do utrwalania stylizacji. Urządzenia charakteryzuje także cicha praca – 59 db.

Suszarka Inoly Jet Dry dostępna jest w 5 kolorach: jasnoróżowym, fioletowym, granatowym, srebrnym oraz białym w cenie 299 zł.

Zdjęcia suszarki Inoly Jet Dry dostępne są tu, a film tu.