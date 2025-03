Premiera minimalistycznego aromatyzera Inoly Fire z efektem płomienia

Rynek elektroniki dynamicznie się rozwija, mimo niestabilnej sytuacji gospodarczej i inflacji, którą odczuło wielu konsumentów. W 2024 roku w Polsce wyprodukowano 26 mln urządzeń AGD, co jest wynikiem zbliżonym do poprzedniego roku. Przychody z produkcji dużego i małego AGD oraz części wyniosły 27 mld złotych. Stale też wprowadzane są na ten rynek nowe urządzenia, a dotychczas obecne technologie rozwijane.

– Rynek AGD w Polsce rośnie, a sprzedaż wzrosła o ponad 9 proc. w pierwszych dziewięciu miesiącach 2024 roku. Produkcja sprzętu utrzymuje się na poziomie około 1 mln sztuk rocznie, co wskazuje na stabilizację popytu. Cały sektor elektroniki osiągnął wartość ponad 44 mld złotych, notując wzrost o 0,3 proc. Do końca 2025 roku planowane jest oddanie 72 tys. m² nowych powierzchni handlowych, co potwierdza optymizm w branży. Prognozy sugerują dalsze ożywienie wraz z poprawą nastrojów konsumenckich – komentuje Dominika Toka z 4cv Mobile. – Również obserwujemy coraz większe zainteresowanie Polaków nawilżaczami powietrza oraz aromatyzerami, stale poszerzamy naszą ofertę o nowe modele.

Aromatyzer z efektem płomienia i podświetleniem

Premierowo na naszym rynku dostępny jest aromatyzer Inoly Fire o mocy 10W. Urządzenie posiada zbiornik na wodę o pojemności 130 ml, co gwarantuje jego działanie po napełnieniu nawet do 5 godzin. Po dodaniu olejku eterycznego w pomieszczeniu unosi się przyjemny zapach. Zastosowane podświetlenie LED wydobywającej się z urządzenia pary wodnej na pomarańczowo daje efekt płomienia. Dodatkowo aromatyzer posiada dekoracyjną funkcję podświetlenia zbiornika z wodą na jeden z ośmiu dostępnych kolorów. Wygodę obsługi urządzenia podnosi dołączony pilot, którym możemy zarówno włączyć aromatyzer, jak i modyfikować podświetlenie.

Kompaktowa budowa i cicha praca

Dzięki kompaktowym wymiarom i eleganckiemu designowi Inoly Fire doskonale komponuje się w każdym wnętrzu, stanowiąc zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne uzupełnienie przestrzeni. Aromatyzer Inoly Fire charakteryzuje się cichą pracą – jedynie około 25 db oraz kompaktowym rozmiarem – jego wymiary to 99 x 99 x 100 mm. Bezpieczeństwo podnosi opcja automatycznego wyłączania, gdy w urządzeniu nie ma już wody. Dzięki możliwości dodania olejków eterycznych urządzenie może pozytywnie wpłynąć na nastrój, pomagając w redukcji stresu i poprawie jakości snu. Jest to rozwiązanie także dla osób poszukujących narzędzi do domowej aromaterapii.

Aromatyzer Inoly Fire dostępny jest w kolorze białym w cenie 100 zł.

Zdjęcia Aromatyzera Inoly Fire dostępne są tu.