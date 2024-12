Blisko ⅔ Polaków planuje zakupy na Black Friday. Obniżki cen nawet do -62% od 4cv Mobile

Co szósty Polak na Black Friday wyda 400-500 zł

Black Friday, przypadający w ostatni piątek listopada, to zdaniem 46,4% badanych Polaków okazja do tańszego kupienia prezentów świątecznych – wynika to z badania. Blisko co trzeci respondent jest zdania, że przeceny w tym okresie są atrakcyjniejsze niż inne występujące w ciągu roku. Z raportu UCE Research wynika, że 64,2% ankietowanych planuje zakupy w ramach tegorocznego Black Friday. W ubiegłym roku największy odsetek badanych (15%) wydał na zakupy przy tej okazji 200-300 zł, a w przypadku planów na ten rok najczęściej był wskazywany przedział 400-500 zł – (16,4% respondentów).

Smartwatch Bemi Sport dla dzieci -62%

Dystrybutor elektroniki użytkowej – firma 4cv Mobile – na tegoroczny Black Friday przygotowała trzy modele smartwatchy marki Bemi w obniżonych cenach od -33% do nawet -62% Model Bemi Sport w kolorze niebieskim dla dzieci posiada baterię 700 mAh, złącze SIM, moduły WiFi, LTE/4G oraz GPS, a także kamerę. Wśród dostępnych funkcji znajdują się m.in. monitorowanie tętna i snu, funkcja harmonogramu oraz przypomnień. Bemi Sport wyposażono także w funkcję lokalizacji oraz wirtualnego ogrodzenia, która wysyła powiadomienie za każdym razem, gdy dziecko opuści wyznaczony w aplikacji obszar, a także przycisk SOS. Posiada odporność IP67 na kurz, zachlapania oraz krótkotrwałe zanurzenie w wodzie. Cena Bemi Sport w kolorze niebieskim z okazji Black Friday została obniżona o 62% i wynosi 199 zł.

Bemi Ter2 z funkcjami wspierającymi zdrowy tryb życia za 89 zł

Smartwatch Bemi Ter2 jest wyposażony w baterię o pojemności 160 mAh, a także tryby sportowe i licznik kroków, motywujące do aktywności fizycznej. Dodatkowo urządzenie posiada funkcje kontroli zdrowia – monitor temperatury ciała, a także opcję pomiaru ciśnienia oraz natlenienia krwi. Smartwatch umożliwia także włączenie przypomnienia o regularnym piciu wody, ruchu oraz monitorowanie snu. Zegarek Bemi Ter2 występuje w trzech wariantach kolorystycznych: różowym, niebieskim oraz szarym, cena w zależności od wariantu kolorystycznego obniżono o 44-53% do 89 zł.

Smart opaski Bemi Ole z wymiennym paskiem -33%

Inteligentna opaska Bemi Ole ma akumulator o pojemności 90 mAh, charakteryzuje ją minimalistyczny desing i lekka konstrukcja. Wyposażona jest w funkcję monitorowania zdrowia oraz aktywności fizycznej. Dodatkowo urządzenie jest odporne na kurz i wodę, a w zestawie zawiera wymienny pasek w kolorze czerwonym. Opaska Bemi Ole w obniżonej o 33% cenie dostępna jest za 47 zł.

Taśma LED z 16 mln kolorów -41%

Taśma LED marki NOUS o długości 5 metrów oferuje zdalne sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej, pozwalając na wybór spośród 16 mln kolorów. Wyposażona jest w funkcję timera, umożliwiającą automatyczne zarządzanie czasem działania. Produkt zapewnia wszechstronne możliwości personalizacji oświetlenia w ramach systemów smart home, a dzięki wodoodporności nadaje się również do użytku w miejscach narażonych na wilgoć. Cena taśmy LED została obniżona o 41% i wynosi 59 zł.

Sterownik zdalnego zakręcania wody i gazu -20%

Inteligentny sterownik zaworu NOUS ZigBee umożliwia zdalne sterowanie zaworami wodnymi i gazowymi poprzez aplikację mobilną. Urządzenie wykorzystuje technologię ZigBee do komunikacji i współpracuje z systemami automatyki domowej. Wyposażony jest w zasilacz sieciowy 12 V oraz uchwyt montażowy ułatwiający instalację na zaworach kulowych. NOUS inteligentny sterownik zaworu -20% 140 zł.

Ceny obowiązują od piątku 29 listopada do poniedziałku 2 grudnia lub do wyczerpania zapasów.

Zdjęcia urządzeń w obniżonych cenach dostępne są tu.