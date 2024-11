Premiera smartwatcha Bemi Senio na Światowy Dzień Seniora

Przycisk SOS oraz funkcja wykrywania upadku

Bemi Senio to kompleksowy smartwatch dla seniorów, łączący zaawansowane funkcje monitorowania zdrowia, bezpieczeństwa oraz łatwej komunikacji. Wbudowany modem 4G/LTE umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych, a także wideokonferencji. Dodatkowo dla bezpieczeństwa seniora urządzenie posiada przycisk SOS oraz zostało wyposażone również w funkcję automatycznego wykrywania upadku. W przypadku uruchomienia tych modułów, o niebezpiecznej sytuacji awaryjnej powiadamiana jest bliska osoba.

Przejrzysty interfejs i funkcje monitorowania zdrowia

Smartwatch Bemi Senio charakteryzuje dopasowanie do potrzeb starszych użytkowników – posiada on duże ikony i czytelne menu, a także dużą czcionkę oraz intuicyjny interfejs, co sprawia, że obsługa urządzenia jest nieskomplikowana i prosta w użytkowaniu od samego początku. Bemi Senio posiada funkcje monitorowania zdrowia seniora: pomiar ciśnienia, tętna, poziomu tlenu we kwi oraz temperatury ciała. Bliska osoba ma wgląd w te parametry i może śledzić stan zdrowia seniora na odległość.

Śledzenie lokalizacji i bezpieczna strefa

Wykorzystane w urządzeniu zaawansowane moduły GPS, LBS oraz Wi-Fi umożliwiają precyzyjne śledzenie lokalizacji seniora w czasie rzeczywistym, natomiast funkcja wirtualnego ogrodzenia pozwala ustawić bezpieczną strefę, w sytuacji, gdy senior ją opuści, bliska osoba otrzyma powiadomienie na swoim telefonie. Dodatkowo Bemi Senio posiada funkcje motywujące seniora do aktywności fizycznej – monitoruje przebyty dystans, wykonane kroki oraz spalone kalorie. Dane są zapisywane w aplikacji, co pozwala seniorom oraz ich bliskim na śledzenie postępów i dbanie o kondycję fizyczną.

Bemi Senio współpracuje z systemami Android oraz iOS, a darmowa aplikacja SeTracker2 umożliwia łatwe zarządzanie urządzeniem i monitorowanie zdrowia seniora. Wyświetlacz urządzenia ma 1,85 cala, pasek wykonany jest w silikonu, a bateria ma pojemność 650 mAh. W zestawie ze smartwatchem Bemi Senio znajduje się magnetyczny kabel ładujący USB-A. Zegarek dostępny jest w dwóch kolorach – jesiennym bordowym oraz klasycznym szarym w cenie 349 zł.

Zdjęcia Bemi Senio dostępne są tu.