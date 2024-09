Polska premiera frytkownic beztłuszczowych Cecotec z dwiema komorami oraz 8 trybami gotowania

Wartość rynku frytkownic beztłuszczowych wzrośnie o 66 proc. w ciągu 10 lat

Frytkownice beztłuszczowe coraz bardziej zyskują w ostatnim czasie na popularności. Z prognoz wynika, że wartość światowego rynku tych urządzeń w 2023 roku wynosiła 1,71 mld dolarów, a w ciągu 10 lat – do roku 2033 – wzrośnie o 66 proc., do wartości 2,84 mld dolarów. Kalkulacje wskazują, że średni roczny wzrost wartości tego segmentu wynosi 7,58 proc.

Dwie komory umożliwiają przygotowanie dwóch dań jednocześnie

Cecotec FoodCourt 11000 Connected to frytkownica beztłuszczowa, która łączy funkcje piekarnika oraz grilla. Górny kosz to frytkownica powietrzna o pojemności 6 l, natomiast dolny segment stanowi piekarnik o pojemności 5 l. Rozwiązanie to umożliwia przygotowanie dwóch potraw jednocześnie.

Frytkownica beztłuszczowa Cecotec FoodCourt 11000 Connected o mocy 1850 W posiada 5 programów oraz zakres temperatur od 40 do 230°C. Urządzenie wyposażono w 8 trybów: smażenie beztłuszczowe, grillowanie, pieczenie, prażenie, fermentowanie, suszenie, podgrzewanie i utrzymywanie ciepła. Wygodę użytkowania podnosi funkcja zdalnego sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej przez Wi-Fi, co pozwala na kontrolę i zarządzanie przygotowywaniem posiłków z dowolnego miejsca w domu.

Praktyczne funkcje ułatwiające gotowanie

Frytkownica Cecotec FoodCourt 11000 Connected wyposażona jest w funkcję PreHeat, która umożliwia wstępne nagrzanie urządzenia, dzięki czemu późniejsza obróbka termiczna od początku przebiega w odpowiedniej temperaturze. Natomiast opcja TurnReminder pozwala na ustawienie przypomnienia o konieczności obrócenia składników w trakcie przygotowywania.

Dodatkowym udogodnieniem w urządzeniu Cecotec jest funkcja zsynchronizowanego zakończenia gotowania, co umożliwia zaprogramowanie obróbki termicznej w dwóch komorach, aby automatycznie skończyła się w tym samym momencie. Pozwala to na jednoczesne podanie dwóch dań, nawet jeśli czas ich przygotowania jest różny. To wygodne rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas na co dzień, ale także ułatwia przygotowanie świątecznych spotkań rodzinnych, gdy do stołu zasiada więcej osób.

Duża komora z możliwością podziału na dwa segmenty

Drugą nowością na naszym rynku jest frytkownica beztłuszczowa Cecotec Panoramic 9000 o pojemności 9 l z możliwością podziału komory na dwa segmenty po 4,5 l za sprawą ruchomej ścianki działowej. Urządzenie ma moc 2700 W oraz możliwość regulacji temperatury w zakresie od 80 do 200°C. Podobnie jak model FoodCourt 11000 Connected posiada 8 trybów, a także funkcje PreHeat oraz zsynchronizowanego zakończenia gotowania.

Frytkownica beztłuszczowa Cecotec FoodCourt 11000 Connected o wymiarach 31 x 44,4 x 44 cm i pojemności 11 l dostępna jest w cenie 943 zł, natomiast Cecotec Panoramic 9000 o wymiarach 31 x 37 x 39 cm i pojemności 9 l dostępna jest w cenie 770 zł.







Zdjęcia frytkownic beztłuszczowych Cecotec dostępne są tu.