35-procentowy wzrost liczby rejestrowanych motocykli w 2024 r.

Z danych wynika, że od początku 2024 r. Polacy kupili i zarejestrowali 22 185 motocykli, jest to liczba o 35 proc. większa niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. W samym czerwcu br. w Polsce zarejestrowano 4 234 nowe motocykle, co jest wzrostem w porównaniu do tego miesiąca w 2023 r. o 23 proc. Jednocześnie od stycznia do Polski sprowadzono z zagranicy 55 209 używanych jednośladów. Jest to wynik o 27,58 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Design nawiązujący do angielskiej kultury motocyklowej lat 60. i 70. XX wieku

Brixton to austriacka marka motocykli założona w 2015 roku w Dolnej Austrii. Jej nazwa pochodzi od dzielnicy południowego Londynu w Wielkiej Brytanii i nawiązuje do bogatej kultury motocyklowej i klasycznego designu z lat 60. i 70. XX wieku. Markę Brixton wyróżnia połączenie klasycznego stylu retro i nowoczesnych rozwiązań technicznych. Brixton oferuje 12 różnych modeli motocykli, dostępnych w różnych wersjach i pojemnościach silnika. Marka posiada motocykle w szerokiej gamie stylów, w tym klasyczne motocykle retro, scramblery, café racery i modern classics.

Marka Brixton jest najbardziej znana z motocykli o pojemności 125 cm3 i 250 cm3, sprzedawanych obecnie na ponad 50 rynkach, głównie w Europie i Azji. Do największych zalet pojazdów marki należy szeroka dostępność części zamiennych oraz niemiecka jakość, co sprawia, że jest ona bardzo popularna na rynkach zachodnich. Motocykle Brixton są dostępne w Polsce od 2018 roku w dystrybucji 4cv, kiedy to na nasz rynek weszły 3 modele, obecnie oferta wzrosła do 12 modeli i jest stale poszerzana.

Atrakcyjne ceny motocykli Brixton z 2022 roku

W atrakcyjnych cenach są w większości modele z silnikiem o pojemności 125 cm³ marki Suzuki. Wszystkie motocykle Brixton korzystają z wtrysku paliwa EFI, co zapewnia optymalne spalanie i lepszą kontrolę emisji spalin.

Brixton Felsberg 125 ABS (2022) to model inspirowany stylem scrambler, co widać po terenowych oponach i podniesionych błotnikach. Motocykl ten posiada jednocylindrowy, czterosuwowy silnik chłodzony powietrzem o pojemności 125 cm³. 5-biegowa skrzynia biegów zapewnia płynną jazdę. System ABS oraz tarczowe hamulce z przodu i z tyłu dbają o bezpieczeństwo. Zawieszenie składa się z teleskopowych widełek z przodu i dwustronnych amortyzatorów z tyłu. Motocykl waży około 134 kg i ma zbiornik paliwa o pojemności 14 litrów. Sugerowana cena dystrybutora to 13 900 zł.

Brixton Felsberg 125 XC (2022) to kolejny model w stylu scrambler. Motocykl ma typowe dla scramblera terenowe opony i podniesione błotniki. Pojazd posiada ten sam jednocylindrowy, czterosuwowy silnik chłodzony powietrzem o pojemności 125 cm³. Skrzynia biegów jest 5-stopniowa, a napęd jest przenoszony za pomocą łańcucha. System hamulcowy składa się z tarczowych hamulców, w tym modelu nie zastosowano systemu CBS. Zawieszenie, podobnie jak w innych modelach, składa się z teleskopowych widełek z przodu oraz dwustronnych amortyzatorów z tyłu. Sugerowana cena dystrybutora to 12 900 zł.

Brixton Crossfire 500 XC (2022) to motocykl z większą pojemnością silnika, zaprojektowany z myślą o bardziej wszechstronnym użytkowaniu, w tym w lekkim terenie. Posiada dwucylindrowy, rzędowy silnik czterosuwowy o pojemności 500 cm³ marki Honda, chłodzony wodą. Motocykl wyposażony jest w 6-biegową skrzynię biegów. Napęd przekazywany jest za pomocą łańcucha. System ABS jest dostępny na tarczowych hamulcach z przodu i z tyłu, co gwarantuje wysokie bezpieczeństwo. Zawieszenie motocykla składa się z teleskopowych widełek z przodu oraz centralnego amortyzatora z tyłu. Motocykl ma większą masę, wynoszącą około 180 kg, oraz zbiornik paliwa o pojemności 14,5 litra. Sugerowana cena dystrybutora to 29 900 zł.

Brixton Crossfire 125 XS (2022) to kompaktowy motocykl przeznaczony do miejskiej jazdy, charakteryzujący się nowoczesnym, minimalistycznym designem. Wyposażony jest w jednocylindrowy, czterosuwowy silnik chłodzony powietrzem o pojemności 125 cm³. Napęd przekazywany jest za pomocą 5-biegowej skrzyni biegów. Motocykl posiada tarczowe hamulce, które zapewniają skuteczne hamowanie, w tym modelu także zrezygnowano z systemu ABS. Zawieszenie jest standardowe, z przodu znajdują się teleskopowe widelce, a z tyłu amortyzatory dwustronne. Sugerowana cena dystrybutora to 10 900 zł.

Brixton Sunray 125 ABS (2022) to motocykl w stylu cafe racer, który cechuje się sportowym i eleganckim wyglądem. Wyposażony jest w jednocylindrowy, czterosuwowy silnik chłodzony powietrzem o pojemności 125 cm³. 5-biegowa skrzynia biegów zapewniają płynność jazdy. System ABS, obecny w tarczowych hamulcach zarówno z przodu, jak i z tyłu, podnosi poziom bezpieczeństwa. Zawieszenie motocykla to klasyczne teleskopowe widełki z przodu i dwustronne amortyzatory z tyłu. Motocykl waży około 134 kg i ma zbiornik paliwa o pojemności 14 litrów. Sugerowana cena dystrybutora to 13 900 zł.

Brixton Cromwell 125 ABS (2022) wyposażony jest w jednocylindrowy, czterosuwowy silnik chłodzony powietrzem o pojemności 125 cm³. Przeniesienie napędu realizowane jest przez 5-biegową skrzynię oraz napęd łańcuchowy. Model ten posiada przedni i tylny hamulec tarczowy wspomagany systemem ABS, co zwiększa bezpieczeństwo podczas hamowania. Zawieszenie składa się z teleskopowych widełek z przodu oraz dwustronnych amortyzatorów z tyłu, co zapewnia komfortową jazdę. Motocykl waży około 134 kg i ma zbiornik paliwa o pojemności 14 litrów. Sugerowana cena dystrybutora to 12 900 zł.

Dodatkowo wśród motocykli w atrakcyjnej cenie znalazła się model Cromwell 1200 z 2023 roku. Jest to flagowy model marki Brixton, oferujący potężny silnik i luksusowe wyposażenie. Wyposażony jest w dwucylindrowy, rzędowy silnik czterosuwowy o pojemności 1222 cm³, chłodzony cieczą. Motocykl korzysta z zaawansowanego układu wtryskowego EFI i oferuje 6-biegową skrzynię biegów. System hamulcowy składa się z tarczowych hamulców z przodu i z tyłu, wyposażonych w system ABS. Zawieszenie motocykla jest wysokiej jakości, z teleskopowymi widelcami z przodu i centralnym amortyzatorem z tyłu. Cromwell 1200 charakteryzuje się klasycznym, ale eleganckim designem, który spodoba się miłośnikom motocykli o dużej pojemności. Pojazd waży około 235 kg i posiada zbiornik paliwa o pojemności 16 litrów. Sugerowana cena dystrybutora to 45 900 zł.

Adresy dealerów oferujących motocykle Brixton w atrakcyjnych cenach można sprawdzić tu.

Zdjęcia oraz materiały wideo motocykli Brixton dostępne są tu.