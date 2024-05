Aż 40 proc. Polaków na prezent na Dzień Dziecka wydaje powyżej 100 zł. Premiery od 4cv na Dzień Dziecka 2024

Bezprzewodowe słuchawki Niceboy Hive Kiddie dla bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników mają regulację głośności do maksymalnie 85 dB, co stanowi odpowiednią granicą głośności dźwięku bez narażenia na uszkodzenie słuchu dziecka. W pełni naładowane pozwalają na użytkowanie do 15 godzin. W zestawie znajduje się kabel USB-C do ładowania słuchawek, a dodatkowo także kabel AUX, umożliwiający bezpośrednie podłączenie ich do telefonu w sytuacji, gdy akumulator jest rozładowany.

Urządzenie posiada wbudowany mikrofon, dzięki któremu możliwe jest prowadzenie rozmów telefonicznych, a zastosowane łącze Bluetooth 5.0 pozwala na połączenie z telefonem na odległość do 10 metrów. Wygodę gwarantują regulowane elementy dostosowujące się do kształtu głowy i uszu, a także lekka, a zarazem bardzo wytrzymała konstrukcja. Obsługa słuchawek jest prosta i intuicyjna – zintegrowane z obudową przyciski odpowiadające za głośność i kolejność utworów można obsługiwać bez patrzenia. Słuchawki Hive Kiddie są dostępne w kolorach różowym i niebieskim w cenie 180 zł.

Hulajnoga elektryczna Rider Bulet jest wyposażona w silnik o mocy 200 W, pozwalający na osiągnięcie prędkości do 14 km/h. Maksymalna prędkość została ograniczona przez producenta ze względu na bezpieczeństwo młodych użytkowników. Posiada akumulator litowo-jonowy o pojemności 2 550 mAh, który umożliwia przejechanie do 10 km na jednym ładowaniu. Hulajnoga ma dwa tryby jazdy – ECO do 7 km/h i SPORT do 14 km/h. Sterowanie trybami i dostosowanie prędkości możliwe jest za pomocą manetki. Dodatkowo Rider Bulet posiada solidną, aluminiową konstrukcję z przednim kołem 7-calowym i tylnym 6-calowym, co zapewnia komfort jazdy nawet na nierównych nawierzchniach.

Pojazd ma wbudowany tylny hamulec elektryczny, który zapewnia bezpieczeństwo podczas jazdy. Posiada elementy antypoślizgowe, które zapewniają wygodę i bezpieczeństwo, a także sygnał dźwiękowy, tempomat i podświetlany podest. Maksymalne obciążenie to 50 kg. Pojazd jest lekki i łatwy do złożenia, co czyni go wygodnym środkiem transportu na krótkie dystanse oraz ułatwia przechowywanie. Hulajnoga Rider Bulet dostępna jest w kolorze niebieskim oraz różowym w cenie 1 000 zł.

Smartwatch Bemi Omi to urządzenie zaprojektowane z myślą o dzieciach i młodzieży. Posiada dotykowy wyświetlacz 1,69 cala, 22 tryby sportowe oraz krokomierz. Zegarek jest wyposażony w funkcje monitorowania zdrowia (tętno, saturacja), przypomnienia o nawodnieniu oraz opcję treningu oddechowego. Urządzenie oferuje także funkcję alarmów oraz przypomnienie o aktywności. Dodatkowo smartwatch umożliwia sterowanie odtwarzaczem muzyki z poziomu nadgarstka, co zwiększa komfort użytkowania podczas aktywności fizycznej i codziennych czynności. Zegarek łączy się ze smartfonem przez Bluetooth 5.0 i jest kompatybilny z systemami Android i iOS. Smartwatch Bemi Omi dostępny jest w żółto-szarej oraz granatowej wersji kolorystycznej w cenie 180 zł.

Zdjęcia urządzeń dostępne są tu.

