Premiery dystrybutora 4cv z okazji zbliżających się komunii. Prezenty od 120 do 1 570 zł

Co szósty Polak planuje na prezent komunijny przeznaczyć od 700 do 1000 zł

Z badania „Polaków Portfel Własny: Wiosenne Wyzwania 2023” wynika, że 13 proc. respondentów zamierza na prezent komunijny przeznaczyć od 101 do 200 zł, a co dziesiąty – od 201 zł do 300 zł. Okazuje się, że największa grupa – aż 29 proc. ankietowanych – deklaruje, że na ten cel przeznaczy od 301 do 500 zł. Jeden na dziesięciu badanych planuje wydać od 501 do 700 zł, a 17 proc. – od 701 do 1 000 zł. Polski dystrybutor elektroniki użytkowej – firma 4cv ma w swojej ofercie propozycje prezentów z okazji komunii w różnych cenach.

Niceboy Raze Mini 4 to mobilny głośnik bezprzewodowy o mocy 5 W. Wyposażony jest w łącze Bluetooth 5.3, co gwarantuje szybkie i stabilne połączenie w odległości nawet do 10 metrów. Urządzenie posiada zaawansowaną technologię Maxx Bass, która zapewnia bogaty i głęboki bas oraz dobrą dynamikę i intensywności brzmienia. Dodatkowo głośnik ma funkcję radia FM oraz wbudowany mikrofon.

Bateria Li-Ion o pojemności 800 mAh zapewnia słuchanie muzyki do 8 godzin. Niceboy Raze Mini 4 posiada ochronę IPX5, która zapewnia pyłoodporność, dzięki której urządzenie może być użytkowane także na świeżym powietrzu. Kompaktowe wymiary urządzenia – 10x10x4,4 cm oraz waga jedynie 209 g umożliwiają korzystanie z głośnika podczas zabaw plenerowych oraz wakacyjnych wyjazdów. Ładowanie następuje za pomocą dołączonego do zestawu kabla USB-C. Bezprzewodowy głośnik Niceboy Raze Mini 4 dostępny jest w czarno-żółtej wersji kolorystycznej w cenie 122 zł.

Bemi Kizzo jest kolejną nowością na naszym rynku. Elektroniczny zegarek dla dzieci jest w pełni samowystarczalny – do jego działania nie jest wymagane pobieranie żadnej aplikacji ani parowanie z telefonem komórkowym. Przy pomocy tego urządzenia dziecko może bawić się, wyrabiać w sobie zdrowe nawyki, a także uczyć się języka angielskiego. Urządzenie wyposażone jest w zestaw 22 gier edukacyjnych, a także kalendarz, kalkulator, dyktafon, budzik, stoper, timer i latarkę. Dodatkowo zegarek może wspierać naukę wyrabiania w dziecku zdrowych nawyków, poprzez ustawienie powiadomienia w wybranych godzinach o czynnościach takich jak pobudka, odrabianie lekcji, mycie zębów, posiłki, czas na lekturę, uprawianie sportu czy porę na sen.

Bemi Kizzo jest wyposażony w aparat 0,3 Mpx umożliwiający robienie zdjęć i nagrywanie filmów, dodatkowo posiada także funkcję dodawania na zdjęciach śmiesznych awatarów i filtrów. Urządzenie ma odtwarzacz audio oraz wideo z możliwością słuchania poprzez wbudowany głośnik. Zegarek może być narzędziem do nauki języka obcego – posiada 8 wgranych bajek ze zdjęciami oraz czytanych w języku angielskim, a także aplikację do nauki tego języka – karty z nazwami kolorów, zwierząt, owoców oraz warzyw. Pamięć wewnętrzna o pojemności 512 MB może służyć do przechowywania ulubionych piosenek, słuchowisk i audiobooków dziecka. Pliki są wgrywane do urządzenia za pomocą kabla USB-C, jak w przypadku zwykłej pamięci zewnętrznej. Zegarek posiada dotykowy ekran 1.83 cala o rozdzielczości 240x284, a jego akumulator ma pojemność 500 mAh. Elektroniczny zegarek Bemi Kizzo w kolorach fioletowym, różowym oraz czarnym dostępny jest w cenie 229 zł.

Hulajnoga Rider R10 Cross swoją nazwę zawdzięcza 10-calowym kołom. Urządzenie wyposażono w akumulator 36 V oraz silnik o mocy 350 W. Maksymalna prędkość, którą można rozwinąć na hulajnodze, została fabrycznie ograniczona przez producenta do dozwolonych 20 km/h, co sprawia, że urządzenie może być bezpiecznie wykorzystywane także przez młodszych użytkowników. Na jednym ładowaniu akumulatora o pojemności 10 Ah, które trwa 8 godzin, możliwe jest przejechanie do 30 km. Hulajnoga wyposażona jest w elektroniczny hamulec silnika, tylny hamulec bębnowy oraz praktyczną obręcz do zabezpieczenia pojazdu podczas postoju. Rider R10 Cross w kolorze czarnym dostępny jest w cenie 1 570 zł.

Zdjęcia Niceboy Raze Mini 4, Bemi Kizzo, Rider R10 Cross dostępne są tu.