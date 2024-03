Nowy telefon komórkowy bez dostępu do internetu dla najmłodszych dzieci. Premiera Bemi TOK

Wyniki badania konsumenckiego dzieci i rodziców wskazują, że co 10. dziecko zaczęło korzystać z własnego telefonu komórkowego już w wieku 5-6 lat. Aż 43 proc. rodziców przyznaje, że korzysta z programów i aplikacji do kontroli rodzicielskiej. Ponad ⅓ dzieci dostęp do internetu zyskała w wieku 7-8 lat, aż 23,1 proc. – w wieku 5-6 lat. Temat dostępu do internetu dla dzieci jest kontrowersyjny i budzi nieraz skrajne emocje. Z danych ClickMeeting wynika, że blisko 9 na 10 rodziców jest zaniepokojonych bezpieczeństwem swoich dzieci w internecie.

Funkcjonalność dostosowana do potrzeb najmłodszych użytkowników

Telefon Bemi TOK nie jest urządzeniem typu smartfon – nie ma połączenia z internetem, co zabezpiecza dziecko przed przeglądaniem sieci oraz mediów społecznościowych, a także oglądania filmów wideo bez ograniczeń i nadzoru opiekuna. Telefon posiada natomiast aplikacje edukacyjne do nauki angielskiego – dzienny plan aktywności, nauka alfabetu oraz audiobooki z bajkami). Urządzenie ma również 19 gier, które zapewnić mogą dziecku rozrywkę odpowiednią do jego wieku. Wyposażone jest także w szereg przydatnych funkcji dla najmłodszych użytkowników: kalkulator, dyktafon, budzik, stoper, timer, krokomierz i kalendarz.

Opcja kontroli rodzicielskiej dla bezpieczeństwa dziecka

Bemi TOK jest wyposażony w książkę telefoniczną z możliwością zapisania 50 numerów. Dzięki funkcji kontroli rodzicielskiej istnieje możliwość ustawienia czasu, kiedy nie będzie można wykonywać ani odbierać połączeń oraz grać w gry – pozwoli to na wyznaczenie czasu skupienia na naukę lub uniemożliwienie dziecku zabawy telefonem przed snem.

Urządzenie ma także aparat, za pomocą którego możliwe jest robienie zdjęć oraz nagrywanie filmów. Wbudowany odtwarzacz audio i wideo umożliwia przeglądanie ich. Dodatkowo telefon posiada gniazdo słuchawkowe jack 3.5 mm, dzięki czemu rozmowy oraz odsłuchiwanie dźwięków może odbywać się przy pomocy słuchawek. Urządzenie posiada baterię litowo-polimerową o pojemności 750 mAh oraz wbudowaną pamięć o pojemności 8 GB.

W zestawie znajduje się Telefon dla dzieci Bemi TOK dostępny jest w trzech kolorach: niebieskim, fioletowym i różowym w cenie 260 zł.

Zdjęcia Bemi TOK dostępne są tu.