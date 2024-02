Nagroda European Product Design Award 2023 dla Bemi Linko

Z analizy wynika, że w 2023 roku odnotowano 2-procentowy wzrost globalnego rynku smartwatchy do łącznej liczby 186 mln urządzeń na rynku. Na rok 2024 prognozuje się wzrost rzędu nawet 10 proc.

Marka Bemi powstała w 2018 roku, a w Polsce jest obecna od 2021 roku. W polskiej dystrybucji, za którą odpowiada firma 4cv Mobile, dostępnych jest już 79 urządzeń: smartwatche, również te dla dzieci, oraz czytniki e-booków i tablety do rysowania dla dzieci. Produkty marki Bemi dostępne są obecnie w Polsce, Czechach, Malezji oraz Singapurze.

Funkcje zapewniające bezpieczeństwo dziecka

Wyróżniony w konkursie smartwatch Bemi Linko dla dzieci posiada baterię o pojemności 700 mAh z trybem oszczędzania energii. Zegarek jest wyposażony w GPS, umożliwiając opiekunom kontrolę lokalizacji dziecka oraz stworzenie wirtualnego ogrodzenia – w sytuacji, gdy dziecko opuści wyznaczony teren, rodzic otrzymuje na swoim urządzeniu odpowiednie powiadomienie. Urządzenie posiada kolorowy wyświetlacz o przekątnej 1,3 cala oraz rozdzielczości 240 x 240 pikseli.

Smartwatch Bemi Linko umożliwia także wykonywanie oraz odbieranie połączeń głosowych, wyposażony jest w złącze na kartę SIM w technologii 4G/LTE. Posiada także mikrofon i głośnik. Dodatkową funkcją jest wykonywanie połączeń wideo oraz robienie zdjęć, za sprawą wyposażenia go w obiektyw. Funkcje zdrowotne obejmują monitorowanie pracy serca, temperatury ciała, licznik kroków oraz śledzenie snu. Smartwatch jest kompatybilny z urządzeniami Android i iOS. Odporność na zachlapania gwarantuje ochrona IP67, co umożliwia użytkowanie go podczas zabawy na świeżym powietrzu. Istnieje możliwość zdjęcia i wymiany silikonowego paska oraz plastikowej obudowy zegarka. Smartwatch Bemi Linko dostępny jest w cenie 350 zł w kolorach różowym i niebieskim oraz w cenie 400 zł w wersji purpurowej i szarej.

Zdjęcia Bemi Linko dostępne są tu.

Ewa Malicka | specjalista PR | Rocket Science