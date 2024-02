Walentynkowa premiera różowo-złotych urządzeń od Niceboy

Z badania wynika, że celebrować walentynki zamierza połowa ankietowanych, a czego niemal dwóch na trzech respondentów w wieku do 34 lat. Aż 90 proc. badanych deklaruje, że ten dzień planuje spędzić z partnerem, jednak blisko 6 proc. wybierze towarzystwo rodziny, 4 proc. – przyjaciela lub przyjaciółki, a 3 proc. – grupy znajomych. Swoją premierę na polskim rynku mają urządzenia Niceboy w walentynkowych, różowo-złotych wersjach kolorystycznych: smartwatch Watch 3 oraz bezprzewodowe słuchawki Hive 3 Joy. Ich atrakcyjne ceny, sprawiają, że mogą być ciekawym prezentem.

Smartwatch Niceboy Watch 3 posiada wyświetlacz 1,85 cala o rozdzielczości 220x280. Wykorzystana w urządzeniu technologia IPS zapewnia wysoką rozdzielczość, nasycone kolory oraz szeroki kąt widzenia, dzięki czemu powiadomienia widoczne będą w każdych warunkach oświetleniowych. Zegarek wyposażony jest w łączność Bluetooth 5 oraz baterię o pojemności 200 mAh, która gwarantuje do 6 dni użytkowania, a dla wygody użytkownika w urządzeniu zastosowano magnetyczne złącze ładowania. Dodatkowo smartwatch posiada stopień wodoszczelności IP67, co oznacza, że jest pyłoszczelny oraz odporny na zachlapania i krótkotrwałe zanurzenie w wodzie.

Dowolną personalizację Niceboy Watch 3 umożliwia biblioteka, zawierająca ponad 200 tarcz. Zegarek posiada wiele trybów sportowych, a także opcje monitorowania zdrowia – czujnik tętna, funkcję kontroli jakości snu, a także monitoringu cyklu menstruacyjnego. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w informacje o pogodzie, czasomierz, stoper oraz alarm. Smartwatch wyróżnia minimalistyczna, metalowa koperta o cienkich ramkach. Szerokość smartwatcha to 35 mm, grubość 10 mm, a waga – 23 g, natomiast pasek wykonany z silikonu ma 20 mm. Niceboy Watch 3 dostępny jest w wersji różowo-złotej oraz srebrnej w cenie 274 zł, a także w wersji czarnej w cenie 349 zł.

Słuchawki Niceboy Hive Joy 3 szeroki zakres częstotliwości od 20 Hz do 20 000 Hz, a akumulator o pojemności 300 mAh pozwala na prowadzenie rozmów lub słuchanie muzyki nawet do 33 godzin. Pełne ładowanie baterii urządzenia trwa 2 godziny, a około 5 minut ładowania pozwala na użytkowanie ich przez kolejne 80 minut. Słuchawki posiadają wbudowany mikrofon oraz funkcję lokalizacji, co pozwala na kontrolę ich położenia poprzez dedykowaną aplikację mobilną Niceboy ION, która dodatkowo posiada korektor dźwięku i kontrolę poziomu naładowania baterii słuchawek.

Zastosowana w Niceboy Hive Joy 3 łączność Bluetooth 5.3 pozwala na utrzymywanie połączenia z urządzeniem na odległość nawet do 10 metrów. Po pierwszym sparowaniu słuchawki łączą się automatycznie z zapamiętanym urządzeniem, co ułatwia szybką obsługę i podnosi komfort ich użytkowania. Za wysoką jakość dźwięku odpowiadają zastosowane w nich kodeki AAC oraz 40-milimetrowe przetworniki. Urządzenie charakteryzuje lekka konstrukcja, jego waga to jedynie 100 g, a także wysokiej jakości wykonanie, możliwość regulacji oraz wygodne nauszniki wyłożone elastyczną gąbką. Słuchawki Niceboy Hive Joy 3 dostępne są w wersji biało-różowej oraz czarno-niebieskiej w cenie 245 zł.

Zdjęcia urządzeń Niceboy dostępne są tu.

Ewa Malicka | specjalista PR | Rocket Science