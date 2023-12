Co dziesiąty Polak chciałby pod choinkę dostać elektronikę. Polska premiera nowego odkurzacza pionowego Cecotec

Ponad połowa Polaków spodziewa się, że otrzyma od bliskich gwiazdkowy prezent, wskazują wyniki badania. Co dziesiąty z nas chciałby dostać na święta elektronikę. Okazuje się, że to mężczyźni przewidują większe wydatki, a średnio na organizację świąt planujemy wydać 1 716 zł. Swoją premierę na polskim rynku ma odkurzacz pionowy Cecotec Conga Rockstar 2500 X-treme. Hiszpańska marka dostępna jest na polskim rynku od 2021 roku, od tego czasu jej portfolio produktowe liczy ponad 230 urządzeń. Dystrybutorem Cecotec jest firma 4cv Mobile.

Do 90 minut odkurzania i cztery tryby pracy

Bezprzewodowy odkurzacz Cecotec Conga Rockstar 2500 X-treme posiada akumulator litowo-jonowy o pojemności 3 000 mAh i napięciu 29,6 V. Pozwala on na odkurzanie nawet przez 90 minut. Po rozładowaniu ponowne naładowanie urządzenia trwa 2 godziny. Odkurzacz wyposażono w cztery tryby pracy: Eco, Normal, Turbo i Auto, umożliwiające dostosowanie jego specyfikacji do indywidualnych potrzeb użytkownika. Tryb Eco wpływa na maksymalne wydłużenie żywotności baterii, a tryb Normal zapewnia najlepszą kombinację wydajności i mocy ssania. Tryb Turbo pomaga uporać się z najtrudniejszymi zabrudzeniami, a także czyszczeniem dywanów i wykładzin. Tryb Auto natomiast za pomocą czujników wykrywa poziom zanieczyszczeń i dostosowuje siłę ssania do bieżących potrzeb.

Podwójne filtrowanie o wysokiej wydajności

Filtr wlotowy zastosowany w urządzeniu wychwytuje brud, a filtr wylotowy zatrzymuje drobne alergeny, jednocześnie oczyszczając powietrze. Cyfrowy silnik bezszczotkowy zapewnia większą prędkość, mniejszy hałas, a także wydłuża żywotność odkurzacza, a konstrukcja 360° umożliwia swobodne docieranie nawet w trudno dostępne miejsca. Duży zbiornik na kurz ma pojemność 600 ml. Dołączona do zestawu szczotka Jaliscazo jest odpowiednia zarówno do twardych podłóg, jak i dywanów czy wykładziny. Urządzenie jest wyposażone w System Typhoon, który charakteryzuje duża moc ssania do 230 AW oraz technologię ForceSonic o maksymalnej mocy 680 W, co pozwala na odkurzenie wszelkiego rodzaj zabrudzeń.

Cecotec Conga Rockstar 2500 X-treme posiada cyfrowy ekran, który wyświetla stan baterii oraz alerty i zalecenia, a także umożliwia wybór oraz zmianę trybu sprzątania. Dzięki niewielkiej wadze 3 kg możliwe jest swobodne przenoszenie go między piętrami i pomieszczeniami. W zestawie z urządzeniem znajduje się zestaw profesjonalnych akcesoriów. Odkurzacz Cecotec Conga Rockstar 2500 X-treme dostępny jest w cenie 1486,21 zł.

Ewa Malicka | specjalista PR | Rocket Science