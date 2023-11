Bezprzewodowe słuchawki Padmate -75% na Black Friday

Litowo-jonowa bateria słuchawek Padmate PaMu Scroll ma pojemności 55 mAh, a etui ładującego – 500 mAh. Pełne naładowanie urządzenia pozwala na 5 godzin rozmów w trybie głośnomówiącym, 3,5 godziny słuchania muzyki lub 100 godzin czuwania. Dodatkowo przenośne etui ładujące zapewnia 3 pełne ładowania słuchawek, co łącznie umożliwia korzystanie z nich ponad 10 godzin. Ładowanie urządzenia trwa 2 godziny.

Słuchawki są wyposażone w technologię redukcji szumów CVC, która szczególną rolę odgrywa podczas połączeń telefonicznych. Dzięki niej rozmówca nie słyszy zniekształconych dźwięków, pochodzących z otoczenia. Urządzenie charakteryzuje się nowoczesnym, eleganckim designem, a stylowe etui wykonane jest z wysokiej jakości tworzywa oraz skóry, dostępne są trzy wersje kolorystyczne: czarno-złota, brązowa, różowa oraz czarna.

Słuchawki łączą się z urządzeniem za pomocą technologii Bluetooth 5.0, zasięg połączenia to do 10 m. Waga urządzenia to zaledwie 5 g. Wymiary etui służącego do bezpiecznego przechowywania oraz ładowania słuchawek to 96 × 37 × 37 mm. W promocyjnej cenie Padmate PaMu Scroll kosztują 49 zł, zamiast regularnej ceny 199 zł.