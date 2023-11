Smartwatch Kieslect Lora 2 ma baterię o pojemności 210 mAh, która po pełnym naładowaniu pozwala na 5 dni użytkowania urządzenia. Okrągła koperta wykonana jest z wysokiej jakości aluminium, a wyświetlacz 1.3 cala ma rozdzielczość 360x360. Smartwatch wyróżnia nowoczesny design, pastelowe kolory oraz oryginalny, charakterystyczna dla urządzeń tej marki silikonowy pasek. Model Lora 2 jest już dostępny w cenie 437 zł w kolorach złotym, fioletowym oraz różowym.

Kieslect KS Pro posiada akumulator o pojemności 300 mAh, co umożliwia korzystanie z niego przez 7 dni na jednym ładowaniu. Jego prostokątna koperta jest wykonana z metalu, natomiast duży wyświetlacz o rozmiarze 2.01 cala ma rozdzielczość 410x502. Urządzenie posiada ochronę IP68, dzięki czemu jest odporne na działanie wody i pyłów, a dodatkowo możliwe jest używanie go niemal w każdych warunkach, także podczas uprawiania sportów wodnych. Model KS Pro w wersji ze srebrną kopertą oraz granatowym paskiem dostępny jest w cenie 592 zł.

Oba modele korzystają z komunikacji Bluetooth w standardzie 5.2, posiadają wiele trybów sportowych, m.in. tenis, jogę, bieganie i taniec oraz funkcję krokomierza. Dodatkowo smartwatche Kieslect wyposażono w narzędzia monitorowania podstawowych parametrów zdrowotnych oraz jakości i długości snu. Ekrany urządzeń zabezpieczone są szkłem hartowanym.

Według prognoz światowy rynek smartwatchy wzrośnie z 60,1 mld dolarów w 2022 r. do 64,4 mld dolarów w 2023 r. przy rocznym wskaźniku wzrostu (CAGR) na poziomie 7,1 proc. Natomiast do 2027 roku osiągnie on wartość 84 mld dolarów.

O 4cv Mobile: Spółka 4cv już od 2001 r. z powodzeniem działa na rynku nowych technologii. 4cv Mobile jest również wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim deskorolek elektrycznych i akcesoriów renomowanej marki Kawasaki, Jeep i Fiat-500, jak również nawigacji uznanego niemieckiego producenta – firmy Becker. Spółka wprowadziła na polski rynek inteligentne zegarki marki BEMI i TicWatch. W zakresie obsługi posprzedażowej najważniejszym elementem aktywności firmy jest oficjalne centrum serwisowe Samsunga. Od 2020 roku firma 4cv Mobile jest również oficjalnym dystrybutorem produktów AGD hiszpańskiego producenta Cecotec, a od 2022 roku także sprzętu RTV marki Niceboy. Marki własne 4cv to Rider oraz Inoly.

