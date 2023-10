Polska premiera automatycznych robotów do mycia okien hiszpańskiej marki Cecotec

Z danych wynika, że globalny rynek robotów do czyszczenia okien wyceniany na 85,17 mln dolarów w 2022 r. wzrośnie trzykrotnie do 2030 r. osiągając wartość 264,18 mln dolarów. Te urządzenia są coraz popularniejsze także na polskim rynku, a swoją premierę miały niedawno roboty do mycia okien hiszpańskiej marki Cecotec, której dystrybutorem jest firma 4cv Mobile.

Robot Conga Windroid 970 myje okna w pięciu etapach: mycie, odkamienianie, odsączanie, szorowanie i suszenie, co pozwala na uzyskanie pełnej czystości bez wysiłku. Dzięki technologii inteligentnej nawigacji – iTech WinSquare – urządzenie wykrywa granice czyszczonej powierzchni oraz planuje najlepszą trasę przejazdu dla pełnej czystości szyby. Kwadratowy kształt gwarantuje, że robot dociera we wszystkie narożniki czyszczonej powierzchni.

Urządzenie posiada pięć automatycznych trybów czyszczenia. Tryb N czyści poziomo, a tryb Z – pionowo. Będą one odpowiednie, jeśli na powierzchni znajdują się małe przeszkody, takie jak uchwyty lub pokrętła – robot wykrywa je, omija i kontynuuje czyszczenie. Tryb Loop służy do usuwania większych, miejscowych zabrudzeń – intensywnie czyści powierzchnię poprzez przejechanie nad tym samym miejscem 10 razy. Za pomocą trybu Area można wyznaczyć konkretny obszar do czyszczenia. Ostatnim trybem jest tryb ręczny, w którym za pomocą pilota użytkownik steruje pracą robota Cecotec. Po zakończeniu sprzątania urządzenie wraca do punktu, w którym rozpoczęło pracę.

Cecotec Conga Windroid 970 odpowiedni jest do czyszczenia okien, ale także luster, szklanych drzwi czy ścian. Oprócz wykorzystanej w urządzeniu siły ssącej, zapewniającej dobre przyleganie robota do czyszczonej powierzchni, posiada on cztery systemy bezpieczeństwa: algorytm kontroli zapobiegający upadkowi, system zasilania awaryjnego, kontrolę podciśnienia i linę z przyssawką bezpieczeństwa. Ładowanie akumulatora trwa 2 godziny.

W skład zestawu, oprócz robota do mycia okien, wchodzi zasilacz, pilot, lina bezpieczeństwa, przewód zasilający, dwie zapasowe ściereczki do mopowania i instrukcja obsługi. Cecotec Conga Windroid 970 dostępny u partnerów handlowych w cenie 1 570 zł.

W ofercie Cecotec znajduje się także mniejszy robot myjący okna – Windroid 880 Spray Water Connected. Obsługa urządzenia przebiega za pomocą mobilnej aplikacji lub pilota. Działanie robota opiera się na automatycznym spryskiwaniu szyby, a następnie czyszczeniu i osuszaniu danego obszaru. Urządzenie jest wyposażone w technologię iTECH WIN 4.0, dzięki której Cecotec Windroid 880 wykrywa granice okien, planuje trasę i skutecznie czyści powierzchnię. Robot posiada potrójny system bezpieczeństwa, zapobiegający samoistnemu odczepieniu się urządzenia od szyby. Cecotec Windroid 880 Spray Water Connected dostępny jest u partnerów handlowych w cenie 799,99 zł.

Zdjęcia obu modeli znajdują się tu.