Nowa polska marka elektroniki użytkowej już na naszym rynku. Premiera bezprzewodowych masażerów Inoly do głowy oraz karku

Z analiz wynika, że w latach 2022–2027 wielkość światowego rynku sprzętu do masażu wzrośnie o 17 mld USD. Według szacunków roczny wzrost wartości rynku w 2023 roku wyniesie ponad 8 proc., a Ameryka Północna stanowi 37 proc. globalnego rynku. Okazuje się, że kluczowym czynnikiem napędzającym rozwój rynku jest stosowanie urządzeń do masażu w celu łagodzenia bólu i stresu. Na polskim rynku dostępna jest nowa marka Inoly, w której ofercie znajdują się już m.in. masażery głowy i karku.

Pięć trybów pracy

Masażer głowy Inoly to bezprzewodowe urządzenie obsługujące pięć trybów pracy – aktywny, wypoczynek, uroda, uspokajający i sen – szeroka funkcjonalność pozwala na dopasowanie rodzaju masażu do potrzeb i preferencji użytkownika. Sprzęt posiada 14 punktów masujących, które w zależności od wybranego trybu wibrują naprzemiennie i z różną częstotliwością. Za pomocą urządzenia istnieje możliwość wykonania masażu limfatycznego oraz relaksującego. Zabieg rozluźnia spięte tkanki, dzięki czemu ma funkcje relaksacyjne, pozwala rozładować stres, napięcie, a także poprawia krążenie krwi, co pozytywnie wpływa na kondycję skóry głowy.

Masażer Inoly posiada baterię o pojemności 1100 mAh, która ładowana jest przy użyciu dołączonego do zestawu kabla USB-C. Pełny cykl ładowania to ok. 3 godziny. Prosta obsługa przebiega poprzez jeden dotykowy przycisk umieszczony na szczycie urządzenia. Sprzęt automatycznie wyłącza się po 15 minutach, co pozwala na oszczędzanie baterii i wydłużenie jej żywotności.

Lekka i trwała konstrukcja

Urządzenie wykonane jest z lekkiego materiału PET. Jego konstrukcja jest jednocześnie wytrzymała, ale i na tyle elastyczna, aby dopasowywało się do kształtu głowy. Gwarantuje to, że masażer jest uniwersalny i może być stosowany przez osoby w różnym wieku i różnej sylwetce. Dodatkowo niewielkie rozmiary i mała waga urządzenia Inoly sprawiają, że jego przechowywanie i transport nie są problematyczne. Wbudowany głośnik pozwala na połączenie urządzenia za pomocą Bluetooth ze smartfonem i słuchanie podczas masażu np. muzyki relaksacyjnej.

Masażer karku z funkcją terapii ciepłem

W ofercie Inoly znajduje się także bezprzewodowy masażer karku umożliwiający dwa rodzaje masażu: wibracyjny i elektrostymulujący, a także siedem trybów pracy i aż 10 prędkości działania. Funkcja masażu na ciepło pomaga w przypadku bólu w okolicy karku oraz napięcia mięśni. Obsługa urządzenia jest intuicyjna i komfortowa dzięki wyposażeniu w duży panel sterujący, a także dołączonego do zestawu pilota. Urządzenie posiada 15-minutowy automatyczny wyłącznik. Masażer Inoly został wyposażony w akumulator o pojemności 1100 mAh, który po pełnym naładowaniu umożliwia 2 godziny pracy. Ładowanie odbywa się za pomocą dołączonego do zestawu kabla micro USB. Urządzenie wykonane jest z tworzywa sztucznego, silikonu oraz stali nierdzewnej, dzięki czemu jest lekkie i trwałe.

Masażer głowy oraz karku marki Inoly dostępne są m.in. w sieci Media Expert cenie 369 zł.