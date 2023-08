Globalny rynek wentylatorów wzrośnie o 51 proc. w ciągu 10 lat. Premiera kolumnowego wentylatora hiszpańskiej marki Cecotec

Z danych wynika, że wielkość światowego rynku wentylatorów w 2021 roku została wyceniona na 11,1 mld dolarów, a według prognoz do 2031 roku osiągnie 16,9 mld dolarów, co daje wzrost o 52 proc. w ciągu 10 lat. Także na naszym rynku z roku na rok oferta tego typu urządzeń jest coraz szersza i bardziej zróżnicowana. Swoją polską premierę ma wentylator Cecotec EnergySilence 9900 Skyline Bladeless. Dystrybutorem urządzeń hiszpańskiej marki jest firma 4cv.

Tryb nocny i 9 poziomów mocy

Cecotec EnergySilence 9900 Skyline Bladeless posiada funkcję turbo, regulację nawiewu oraz 9 poziomów mocy, co umożliwia dostosowanie jego pracy do indywidualnych potrzeb i preferencji. Dodatkowo zastosowany w urządzeniu tryb nocny pozwala na użytkowanie wentylatora także podczas snu. Wygodę korzystania z urządzania podnosi możliwość sterowania nim nie tylko za pomocą pokrętła, lecz także pilota. Wbudowany wyłącznik czasowy pozwala na ustawienie działania nawet na 8 godzin.

Eliminacja łopatek wirujących dla bezpieczeństwa

Zastosowane w urządzeniu rozwiązanie wentylacji bez łopatek wirujących gwarantuje skuteczne chłodzenie, bez ryzyka przypadkowego dotknięcia ruchomych elementów, dzięki czemu korzystanie z wentylatora jest w pełni bezpiecze, nawet jeśli w domu są dzieci lub zwierzęta. Z kolei funkcja oscylacji – obracania się urządzenia wokół własnej osi – pozwala na schłodzenie nawet większego pomieszczenia bez uczucia uciążliwego wiatru, a także utrzymanie we wnętrzu stałej temperatury i prawidłowej cyrkulacji powietrza.

Konstrukcja niewymagająca dużej powierzchni oraz cicha praca

Nowoczesny design sprawia, że wentylator wkomponowuje się we wnętrza i nie rzuca się w oczy. Wąska konstrukcja – 21 cm szerokości – umożliwia ustawienie go zarówno w rogu pokoju, jak i między innymi meblami. Niewielka waga – 2,5 kg – ułatwia przenoszenie urządzenia między pomieszczeniami. Wysokość wentylatora to 97 cm. Urządzenie charakteryzuje cicha praca, co podnosi komfort jego użytkowania.

Wentylator Cecotec EnergySilence 9900 Skyline Bladeless w kolorze czarnym dostępny jest w sieciach Media Expert, Avans, Electro w cenie 749,99 zł.

Zdjęcia urządzenia dostępne są tu.