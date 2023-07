Prawie 55 proc. osób kierujących e-hulajnogami lub UTO przekracza dozwoloną prędkość. Premiera RIDER Monster Turbo z dużymi, bezpiecznymi kołami

Kierujący hulajnogami elektrycznymi jeżdżą średnio o 2 km/h szybciej od rowerzystów. W ubiegłym roku w ponad 3,3 tys. przypadków skończyło się to mandatem. Premierowa hulajnoga RIDER Monster Turbo posiada ograniczenie maksymalnej prędkości jazdy do dozwolonych 20 km/h. Producent wyposażył ją w pojemną baterię 19,2 Ah, która pozwala na przejechanie dystansu do 60 km. Duże koła – przednie 20- i tylne 16- calowe sprawiają, że pojazd ma większą przyczepność do podłoża, a użytkownik lepszą nad nim kontrolę, co przekłada się na wygodę i bezpieczeństwo jazdy.