Nowa hulajnoga Red Bull Racing 10 Pro z podwójną amortyzacją i zasięgiem 40 km

Najpopularniejszym prezentem komunijnym okazuje się być rower – co trzeci Polak decyduje się na taki upominek, w drugiej kolejności wybieramy drogie prezenty materialne, takie jak smartfon, tablet, laptop czy aparat fotograficzny*. Coraz częściej w ramach prezentu na komunię, a także na zbliżający się Dzień Dziecka, rodzice czy dziadkowie decydują się na sprezentowanie dziecku hulajnogi elektrycznej. Dystrybutor elektroniki użytkowej – firma 4cv przedstawia trzy modele w różnych kategoriach cenowych, funkcjonalnością dostosowane do zróżnicowanych potrzeb użytkowników, w tym nowość na rynku – hulajnogę Red Bull Racing 10 Pro.

Trzy modele dopasowane do różnych potrzeb użytkownika

W ofercie marki znanej z wyścigów Formuły 1 dostępne są trzy modele hulajnóg elektrycznych, których nazwy odpowiadają wielkości ich kół: model Red Bull Racing 8.5 posiada koła o rozmiarze 8.5 cala, natomiast Red Bull Racing 10 oraz Red Bull Racing 10 Pro wyposażono w duże koła o średnicy 10 cali. Hulajnogi Red Bull Racing wykonane są z wysokiej jakości aluminium, które gwarantuje trwałość i niezawodność urządzeń. Pojazdy są wyposażone w silnik o mocy 350 W. Hulajnogi Red Bull Racing spełniają standard IP67, który oznacza pełną pyłoszczelność, a także odporność na krótkotrwałe zanurzenie w wodzie. Pozwala to na użytkowanie ich w warunkach typowo miejskich, gdzie nie da się uniknąć kurzu oraz piachu, a także przy niesprzyjającej deszczowej pogodzie.

Jazda nawet do 40 km na jednym ładowaniu i podwójna amortyzacja

Najnowszy model Red Bull Racing 10 Pro ma akumulator litowy 10.4 Ah, którego ładowanie trwa 8 godzin i pozwala na przejechanie dystansu nawet do 40 km. Red Bull Racing 8.5 posiada akumulator litowy o pojemności 7.5 Ah, którego pełne ładowanie trwa do 5 godzin i pozwala na przejechanie 20 km na jednym ładowaniu. Hulajnoga Red Bull Racing 10 została wyposażona w pojemną baterię litową 10 Ah, jej pełne naładowanie trwa 7 godzin i umożliwia przejechanie 30 km.

Model Red Bull Racing 10 Pro posiada także podwójną amortyzację oraz 3 tryby jazdy – eco, standard i sport. Dodatkowo hulajnoga posiada funkcję Kick Start, polegającą na tym, że w pierwszej kolejności użytkownik wprowadza hulajnogę w ruch odepchnięciem od gruntu. W ten sposób eliminowane jest ryzyko niechcianego startu z miejsca, a także wprowadzona jest ochrona silnika przed przeciążeniem.

Podwójny hamulec, przednie i tylne oświetlenie oraz wyświetlacz

Bezpieczeństwo w hulajnogach zapewnia podwójny hamulec – przedni elektryczny oraz tylny tarczowy. Pojazdy Red Bull Racing zostały zaprojektowane z myślą o umożliwieniu użytkownikom rozwinięcia prędkości jazdy jedynie do maksymalnej dopuszczalnej prędkości w przestrzeni miejskiej – 20 km/h. Dodatkowo urządzenia zostały wyposażone w obowiązkowe dla tego typu pojazdów przednie i tylne oświetlenie oraz sygnał dźwiękowy. Hulajnogi Red Bull Racing posiadają wyświetlacz, pozwalający na bieżącą kontrolę poziomu naładowania baterii, a także monitorowanie przebytego dystans i prędkości jazdy.

Funkcja składania dla wygody transportu i przechowywania

Pojazdy są składane, co umożliwia ich łatwiejszy transport, ale również ułatwia ich przechowywanie. Model Red Bull Racing 8.5 waży ok. 14 kg, Red Bull Racing 10 – ok. 16 kg, a model 10 Pro – 18 kg. Hulajnogi przeznaczone są dla użytkowników ważących między 30 a 100 kg.

Hulajnogi elektryczne Red Bull Racing w charakterystycznej dla marki znanej z wyścigów F1 granatowo-czerwonej kolorystyce są dostępne w sklepach sieci Media Expert, Neonet, Max Electro oraz RTV Euro AGD. Model Racing 8.5 jest obecnie dostępny w Media Expert w cenie 1799 zł, model Red Bull Racing 10 w Media Expert w promocyjnej cenie 2299 zł, a Red Bull Racing 10 Pro w promocyjnej cenie 3399 zł.

