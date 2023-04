Podwojenie wartości światowego rynku hulajnóg elektrycznych w ciągu 6 lat. Polska premiera pierwszej hulajnogi z wyjmowaną baterią od Red Bull Racing

Przewiduje się, że wartość światowego rynku hulajnóg elektrycznych wzrośnie z 17,98 mld dolarów w 2022 r. do 37,44 mld dolarów do 2028 r. Jednocześnie z prognoz wynika, że rynek ten od 2021 do 2028 r. może wygenerować przychody w wysokości ponad 10,3 mld dolarów. Elektryczne hulajnogi są coraz popularniejsze także w polskich miastach, stają się coraz częściej alternatywnym środkiem transportu do jazdy samochodem po zakorkowanych ulicach lub poruszania się zatłoczoną komunikacją miejską. Na naszym rynku swoją premierę ma pierwsza hulajnoga z wyjmowaną baterią marki znanej z wyścigów Formuły 1 – Red Bull Racing, której polskim dystrybutorem jest firma 4cv.

Mocny silnik 500 W i wyjmowana bateria 10 000 mAh

Hulajnoga Red Bull Racing TAKE UP posiada mocny 500 W silnik, a maksymalna prędkość jazdy została przez producenta dla bezpieczeństwa ograniczona zgodnie z obowiązującymi przepisami do 20 km/h. Pojazd wyposażony jest w baterię litową o pojemności 10 000 mAh – wygodę codziennego użytkowania podnosi zastosowane rozwiązanie, umożliwiające wyjęcie jej z ramy hulajnogi i ładowanie bez konieczności wprowadzania pojazdu do mieszkania czy biura. Bateria po pełnym naładowaniu, które trwa ok. 6-7 godz., pozwala na przejechanie dystansu nawet do 40 km.

Pompowane 10-calowe koła i podwójny hamulec

Pojazd Red Bull Racing został wyposażony w pompowane 10-calowe koła, które w połączeniu z amortyzatorem z przodu hulajnogi gwarantują bardzo wygodną jazdę, zarówno po typowo miejskim terenie, jak i mniej równych ścieżkach. Niezawodność modelu TAKE UP podnosi podwójny hamulec – przedni bębnowy oraz tylny tarczowy. Funkcjonalność oraz wygodę jazdy dopełnia wbudowany tempomat, który ułatwia pokonywanie długich odcinków przy zachowaniu stałej prędkości jazdy.

Wygodna i bezpieczna jazda (niemal) przez cały rok

Hulajnoga przystosowana jest do użytkowania w temperaturach między 0 a 40°C, a dodatkowo posiada silne oświetlenie, więc bez przeszkód można z niej korzystać od wczesnej wiosny, przez najupalniejsze dni lata, aż do później jesieni. Dzięki szerokiemu zakresowi dozwolonej wilgotności podczas jazdy pojazd może być użytkowany zarówno w suche, jak i deszczowe dni.

Hulajnoga Red Bull Racing TAKE UP posiada funkcję składania, uchwyt na telefon oraz gniazdo ładowania USB. Pojazd w charakterystycznej dla marki znanej z wyścigów F1 czerwono-granatowej kolorystyce dostępny jest w sklepie Max Elektro w cenie 3 499 zł.