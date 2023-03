Zainteresowanie Polaków smartwatchami wzrosło o niemal 40 proc. w ciągu roku. Nowe modele dla dzieci od Bemi już dostępne

Branża wearables nie traci na znaczeniu

Prognozy wskazują, że globalny rynek smartwatchy dla dzieci ma wzrosnąć z 581 mln dolarów w 2020 r. do 1,687 mld dolarów w 2027 r. Inne przewidywania pokazują, że cały światowy rynek wearables do 2029 r. osiągnie zawrotną wartość 415,12 mld dolarów, a pod względem wielkości – ponad 1,1 mld sztuk. Z roku na rok coraz więcej o smartwatchach dla dzieci pisze się w polskim internecie – z danych SentiOne wynika, że w 2021 r. odnotowano 3 288 wypowiedzi na ich temat, a w 2022 r. już 4 532 wzmianki, co oznacza wzrost o 38 proc. Blisko ¾ tych rozmów miało miejsce na portalach, a 15 proc. – na Facebooku. Większość wypowiedzi należy do mężczyzn (56 proc.). W ubiegłym roku internauci najwięcej o smartwatchach dla dzieci dyskutowali w kwietniu – wtedy odnotowano niemal 20 proc. wzmianek z całego roku. Analiza dotyczy ponad 40 mln wzmianek dziennie, które monitoruje narzędzie. Polski dystrybutor marki Bemi, firma 4cv wprowadza na nasz rynek kolejne modele smartwatchy dla dzieci – Linko, Linki i Jello.

Wodoodporne smartwatche z akumulatorem 700 mAh

Wszystkie nowe modele Bemi mają wbudowany moduł 4G/LTE, co w połączeniu z wyposażeniem w mikrofon, głośnik oraz aparat sprawia, że urządzenie umożliwia nie tylko prowadzenie rozmów, lecz także połączeń wideo. Smartwatche spełniają normę wodoodporności IP67, a więc młodzi użytkownicy mogą bezpiecznie w nich spędzać czas na dworze, także w deszczowe dni, gdyż urządzenia są odporne na pył oraz krótkotrwałe zanurzenie w wodzie.

Akumulator zegarków ma pojemność 700 mAh, a ładowanie następuje za pomocą magnetycznego złącza. Smartwatche posiadają 7 prostych gier, w tym edukacyjną grę matematyczną. Wbudowany kalkulator będzie urozmaiceniem oraz wsparciem podczas nauki. Rozdzielczość wyświetlaczy wszystkich nowych smartwatchy od Bemi to 240x240 pikseli.

Wsparcie samodzielności oraz bezpieczeństwa dziecka

Bemi Linko, Linki oraz Jello mają wbudowany krokomierz, który motywuje do regularnej aktywności fizycznej, oraz monitor snu, który ułatwia dbanie o regularne godziny snu. Funkcja budzika, w którą wyposażone są zegarki, może być wsparciem nauki samodzielności. Smartwatche posiadają funkcję nagradzania przez rodzica drobnych sukcesów dziecka za pomocą serduszek wysyłanych z aplikacji opiekuna. Dodatkowo urządzenia posiadają narzędzie GEO ogrodzenia, pozwalające na wyznaczenie terenu, po którym dziecko może swobodnie się poruszać oraz alarm SOS, dzięki któremu może ono jednym przyciskiem poinformować rodzina o niebezpiecznej sytuacji.

Bemi Linko i Linki z funkcjami kontroli zdrowia dziecka

Modele smartwatchy Bemi Linko i Linki posiadają dodatkowo funkcję pomiarów tętna, ciśnienie krwi oraz saturacji, które mogą być wykonane zarówno bezpośrednio z poziomu zegarka, jak i zdalnie, z poziomu aplikacji rodzica. Dane są zapisywane i przechowywane w aplikacji, dzięki czemu opiekun może przeglądać i porównywać wyniki z różnych okresów. Dodatkowo rodzic może ustawić na swoim telefonie powiadomienie, gdy temperatura ciała lub puls dziecka przekroczy oznaczoną wartość. W ten sposób opiekun może dowiedzieć się o złym samopoczuciu dziecka, nawet jeśli będzie ono w szkole lub na placu zabaw. Wsparciem nauki samodzielności i łączenia szkoły z innymi zajęciami będzie wbudowany kalendarz.

Bemi Linko, Linki i Jello współpracują ze smartfonami z systemami operacyjnymi Android (4.4 lub nowszy) oraz iOS (8.0 lub nowszy). Obsługa możliwa jest przez darmową aplikację SeTracker2, dostępną w Google Play Store oraz App Store.

Smartwatch Bemi Linko o okrągłej kopercie o wymiarach 55,2x18,4 mm i wadze 55 g w kolorze różowym, fioletowym, granatowym oraz szarym dostępny jest w sklepach sieci Media Expert w cenie 399 zł.

Bemi Linki o kwadratowej kopercie o wymiarach 49,6x18,4 mm i wadze 55 g w kolorze różowym, fioletowym, granatowym oraz szarym dostępny jest w sklepach sieci Media Expert w cenie 379 zł.

Bemi Jello o prostokątnej kopercie o wymiarach 44,8x16 mm i wadze 50 g w kolorze różowym, błękitnym, granatowym oraz zielonym dostępny jest w sklepach sieci Media Expert w cenie 349 zł.