Już co trzeci Polak posiada smartwatch. Polska premiera Bemi Voyager

Smartwatche z roku na rok zyskują na popularności – odsetek Polaków posiadających to urządzenie wzrósł z 22 proc. w 2020 roku do 35 proc. w 2022. Nowością na naszym rynku jest inteligentny zegarek Bemi Voyager. Wyróżnia go pojemna bateria 580 mAh, wbudowany kompas oraz funkcja pomiaru pułapu tlenowego, który jest uniwersalnym wskaźnikiem wydolności fizycznej. Ponadto smartwatch charakteryzuje wodoodporność gwarantowana ochroną IP68, a także ponad 120 trybów sportowych.