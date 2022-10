Co trzeci Polak rocznie na drobną elektronikę wydaje ponad 2 tys. zł. Premiera podwójnego bezprzewodowego głośnika od Niceboy

Co czwarty Polak wydaje rocznie od 2 do 5 tys. zł na małe sprzęty elektroniczne

Polski rynek elektroniki użytkowej dynamicznie się rozwija. Polacy chętnie zaopatrują się w nowe urządzenia – z badań wynika, że na małe urządzenia 22,2 proc. z nas wydaje mniej niż 1 tys. zł rocznie, natomiast 43,6 proc. przeznacza od 1 tys. zł do 2 tys. zł. Więcej niż co czwarty Polak (27,7 proc.) rokrocznie wydaje na małą elektronikę między 2 a 5 tys. zł., jednocześnie jedynie 6,5 proc. naszych rodaków decyduje się w ciągu roku na zakupy powyżej sumy 5 tys. zł. Niceboy wprowadza kolejne urządzenia na rynek polski, jednym z nich jest głośnik bezprzewodowy Raze 2 Twins, który wyróżnia możliwość rozdzielenia na dwa.

Dwa głośniki o mocy 12 W do użytku w trybie mono lub stereo

Niceboy Raze 2 Twins gwarantuje wysoką jakość dźwięku przestrzennego, dzięki łączącym się za pomocą technologii True Wireless dwóm głośnikom o mocy 12 W. Mogą być one wykorzystywane jako głośnik stereofoniczne – połączone elastycznym etui zawartym w zestawie, bądź ustawione oddzielnie, np. po dwóch stronach ekranu komputera. Jednocześnie Niceboy Raze 2 Twins można używać także w trybie mono, wykorzystując je jako dwa niezależne głośniki, co umożliwi nagłośnienie pomieszczenia z dwóch źródeł przez ustawienie ich w przeciwległych rogach pokoju. Zawarta w urządzeniu technologia Bluetooth 4.2 gwarantuje szybką transmisję dźwięku bez zakłóceń na odległość do 10 metrów.

Odporność na 30-minutowe zanurzenie w wodzie oraz bateria 1500 mAh

Głośnik Niceboy Raze 2 Twins posiada parametry wodoszczelności na poziomie IPX7, co oznacza ochronę przed skutkami zanurzenia w wodzie na głębokość do 1 metra przez 30 minut. Urządzenie może być bezpiecznie użytkowane w kuchni oraz łazience, a także w czasie aktywności na świeżym powietrzu – jest odporny na przypadkowe zalania oraz zmienne warunki atmosferyczne. Wyposażenie w podwójną baterię 1500 mAh gwarantuje nawet do 10 godzin słuchania muzyki. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w automatyczny wyłącznik w przypadku dłuższej nieaktywności, co wspiera oszczędność energii. Niceboy Raze 2 Twin w kolorze czarno-niebieskim dostępny jest w Media Expert w cenie 379 zł.



Niceboy to międzynarodowa marka elektroniki użytkowej obecna na rynku europejskim od 2016 roku, której siedziba znajduje się w Czechach. Jej produkty dostępne są w ośmiu krajach europejskich. Urządzenia Niceboy projektowane są z myślą o łączeniu najnowszych trendów technologicznych, nowoczesnego designu oraz prostoty użytkowania. Oferta produktowa marki zawiera kamery samochodowe oraz sportowe, bezprzewodowe słuchawki i głośniki, opaski fitness, a także akcesoria gamingowe. Oficjalnym polskim dystrybutorem sprzętów Niceboy jest firma 4cv.