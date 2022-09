Połowa dzieci posiada już smartwatch lub opaskę z funkcją telefonu. Bemi Play dla najmłodszych już dostępny w Polsce

Rynek smartwatchy rośnie

Mimo kryzysu i rosnącej inflacji rynek urządzeń wearable nie zwalnia. Jak wynika z danych ABI Research w 2021 roku na całym świecie dostarczono ponad 102 mln smartwatchy, a w 2022 roku może to być nawet 121 mln urządzeń. Prognozy wskazują, że do 2027 roku w ujęciu globalnym liczba ta może wzrosnąć aż do 289,7 mln. Jednocześnie smartwatche są coraz popularniejsze także wśród najmłodszych użytkowników – z badania Digital Care wynika, że już 52 proc. dzieci posiada elektroniczny zegarek lub opaskę z funkcją telefonu komórkowego.

Lokalizacja w czasie rzeczywistym oraz wirtualne ogrodzenie

Smartwatch Bemi Play jest wyposażony w śledzenie lokalizacji w czasie rzeczywistym, poprzez pozycjonowanie GPS + AGPS + LBS + Wifi. Dodatkowo urządzenie umożliwia stworzenie wirtualnego ogrodzenia geograficznego, wyznaczającego teren, po którym dziecko swobodnie może się poruszać. W momencie, gdy opuści ono bezpieczny obszar, opiekun otrzyma o tym fakcie powiadomienie. Dla dodatkowego bezpieczeństwa możliwe jest stworzenie zaufanej listy kontaktów, z którymi dziecko będzie mogło rozmawiać. Pozostałe połączenia natomiast będą widniały w aplikacji opiekuna, umożliwiając ich weryfikację.

Przycisk alarmowy i kontrola otoczenia dziecka

Zegarek umożliwia dodanie czterech opiekunów, którzy będą mieli kontrolę nad bezpieczeństwem dziecka. Urządzenie wyposażone jest w guzik SOS, którego kilkusekundowe przytrzymanie sprawi, że rodzice otrzymają powiadomienia o zgłoszeniu alarmu przez dziecko. Dodatkowo zegarek Bemi Play umożliwia kontrolę otoczenia dziecka. W razie konieczności opiekun może uzyskać na swoim smartfonie podgląd z kamery umieszczonej w smartwatchu dziecka oraz usłyszeć co dzieje się wokół niego.

Motywowanie do zdrowych nawyków przez zabawę

Bemi Play motywuje dzieci do ruchu podczas zabawy, poprzez wbudowany licznik kroków oraz śledzenie codziennej aktywności, a dodatkowo zegarek posiada funkcję monitorowania snu. Poza tym urządzenie wyposażone jest w opcję zbierania punktów oraz nagradzania. Smartwatch występuje w trzech kolorach – czarnym, niebieskim oraz różowym, a dodatkowo posiada cztery wbudowane tarcze zegara, co pozwala na jego personalizację i dopasowanie do indywidualnych upodobań.

Pojemna bateria oraz wodoszczelność

Urządzenie wyposażone jest w baterię o pojemności 720 mAh oraz 1.69-calowy wyświetlacz. Smartwatch Bemi Play posiada ochronę IP67, która zapewnia odporność na kurz, wilgoć oraz krótkotrwałe zanurzenie w wodzie, co umożliwia swobodne korzystanie z niego podczas aktywności na świeżym powietrzu.

Obsługa z poziomu telefonu przez bezpłatną aplikację

Bemi Play jest kompatybilny ze smartfonami z systemami operacyjnymi Android 4.4 oraz iOS 8.0 lub nowszymi. Obsługa zegarka możliwa jest przez aplikację „SeTracker2”, którą można bezpłatnie pobrać z Google Play Store oraz App Store.

Dodatkowo urządzenie jest wyposażone w grę matematyczną, budzik, stoper, kalkulator oraz funkcję odnajdywania telefonu. Smartwatch Bemi Play w kolorze czarnym, niebieskim oraz różowym dostępny jest w sieciach Media Expert oraz RTV Euro AGD w cenie 369 zł. Dystrybutorem nowego inteligentnego zegarka jest 4cv.