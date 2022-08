Hiszpański Cecotec Rockstar Ergo Wet 1500 w Polsce. Odkurzacz pionowy i ręczny, a także elektryczny mop i miotła w jednym urządzeniu

Z raportu TME wynika, że co trzeci Polak na duże sprzęty elektroniczne w skali roku wydaje powyżej 2 tys. zł, a 31,2 proc. – między 1 tys. a 2 tys. zł. Najczęściej duży sprzęt elektroniczny wymieniamy co 6-10 lat – deklaruje to 73,4 proc. respondentów. Wyniki badania wskazują, że 37,1 proc. ankietowanych zakupu urządzeń dokonuje w sieci, podczas gdy 62,9 proc. badanych kupuje go w sklepach stacjonarnych.

Coraz częściej na rynku dostępne są odkurzacze pionowe oraz sprzęty zawierające kilka opcji w jednym. W polskiej sprzedaży jest już dostępny Cecotec Rockstar Ergo Wet 1500. Urządzenie 4 w 1 łączy w sobie funkcje odkurzacza pionowego, służącego do sprzątania podłóg oraz ręcznego, który małym rozmiarem umożliwia odkurzanie ścian, mebli oraz innych sprzętów domowych. Dodatkowo posiada on opcje elektrycznej miotły oraz mopa. Rozwiązanie to umożliwia ograniczenie liczby sprzętów w domu, a także usprawnia codzienne sprzątanie. Odkurzacz hiszpańskiej marki wyróżnia nowoczesny design, a także oryginalne połączenie klasycznej czerni z błękitnymi elementami.

Wydajny akumulator oraz podwójny filtr

Wydajny akumulator litowo-jonowy o pojemności 3000 mAh i napięciu 29,6 V umożliwia nieprzerwaną pracę przez 90 minut. Odkurzacz posiada wysoko wydajny podwójny filtr, którego sprawność sięga aż 99,9%. Filtr wlotowy wychwytuje brud, a filtr wylotowy zatrzymuje alergeny, oczyszczając powietrze. Technologia 360º umożliwia dotarcie odkurzaczem nawet w trudno dostępne miejsca. Niska waga urządzenia – 3 kg – pozwala na wygodne sprzątanie nie tylko podłogi oraz mebli, lecz także przenoszenie go między pomieszczeniami.

Cztery tryby pracy dla najefektywniejszych rezultatów

Cecotec Rockstar Ergo Wet 1500 wyposażono w cztery tryby pracy: Eco, Medium, Turbo i Auto, co umożliwia dostosowanie jego użytkowania do indywidualnych potrzeb i preferencji oraz rodzaju zabrudzeń. Tryb Eco maksymalizuje żywotność baterii, Medium natomiast charakteryzuje najlepsza kombinacja wydajności i mocy ssania. Tryb Turbo przeznaczony jest do usuwania największego kurzu oraz odkurzania dywanów, a w Auto urządzenie automatycznie dostosowuje moc ssania do powierzchni i intensywności zabrudzeń.

Dostosowanie do wszystkich powierzchni dzięki dwóm szczotkom

Odkurzacz zapewnia optymalne wyniki podczas sprzątania, dzięki wyposażeniu w dwie szczotki z napędem. Jedna z nich wykonana jest z gąbki i przeznaczona jest do twardych podłóg. Druga natomiast zawiera połączenie dwóch materiałów – włosia oraz silikonu i sprawdzi się do wszystkich rodzajów powierzchni. Dodatkowo Cecotec Rockstar Ergo Wet 1500 posiada w zestawie szczotkę do tapicerki oraz specjalną szczotkę do tkanin.

Cyfrowy wyświetlacz pozwala na monitorowanie aktualnie włączonego trybu, stanu naładowania baterii, a dodatkowo urządzenie pokazuje na nim ostrzeżenia oraz zalecenia. Oprócz podstawy ładującej w zestawie znajduje się uchwyt do montażu na ścianie, który ułatwia przechowywanie, a także szeroka i wąska ssawka do mebli, wysuwana rura, długa szczotka oraz karta gwarancyjna i instrukcja obsługi.

Cecotec Rockstar Ergo Wet 1500 w niebiesko-czarnej wersji kolorystycznej dostępny jest w Media Expert w cenie 1 499 zł.