Klimatyzator Cecotec ForceClima 9050 dostępny w polskiej sprzedaży

Polacy są coraz bardziej zainteresowani klimatyzatorami i przed sezonem letnim chętnie rozmawiają o nich w sieci. Analiza za pomocą polskiego SentiOne wskazuje, że liczba wzmianek na ich temat w maju 2022 r. była ponad dwukrotnie większa niż w tym samym miesiącu rok temu – w 2021 r. było to 610 wzmianek, a w tym roku – 1 363. Polski dystrybutor hiszpańskiej marki sprzętu AGD Cecotec – firma 4cv wprowadza do sprzedaży klimatyzator Cecotec ForceClima 9050.

Trzy funkcje w jednym urządzeniu, a także dwie prędkości oraz tryb nocny

Cecotec ForceClima 9050 łączy trzy funkcje w jednym urządzeniu – wyposażony jest w trzy tryby: chłodzenia, wentylacji oraz osuszania. Posiada on także dwie prędkości, które pozwalają na dostosowanie jego działania do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika. Tryb nocny, w którym automatycznie jest zmniejszone zużycie energii, pozwala na korzystanie z klimatyzatora także w czasie odpoczynku. Wydajność chłodzenia to 9000 BTU (będące odpowiednikiem mocy ok. 2,64 kW), dodatkowo urządzenie charakteryzuje duży przepływ powietrza nawet do 350 m3/h. Cechy te zapewniają pełną sprawność i szybkość chłodzenia pomieszczeń do 25 m2.

Wydajność przy niskim zużyciu energii oraz 24-godzinne programowanie

Klimatyzator charakteryzuje klasa efektywności energetycznej A, która gwarantuje najwyższą wydajność przy minimalnym zużyciu energii. Działanie klimatyzatora opiera się na poborze ciepłego powietrza z pomieszczenia oraz zwróceniu schłodzonego, przy jednoczesnym odprowadzeniu skondensowanego gorącego powietrza na zewnątrz znajdującą się w zestawie rurką. Zegar 24-godzinny pozwala na zaprogramowanie działania urządzenia na całą dobę.

Przyjazność środowisku i system ponownego wykorzystania wody

Klimatyzator Cecotec ForceClima 9050 został zaprojektowany z myślą o tym, by był jak najbardziej przyjazny dla środowiska – wykorzystany w nim gaz chłodniczy R290, nie ma negatywnego wpływu na środowisko, a przy tym jest wydajny. Dodatkowo klimatyzator posiada system SaveWater. Technologia ta odparowuje i ponownie wykorzystuje wodę w celu poprawy wydajności i oszczędzania energii.

Zdalna obsługa pilotem oraz ostrzeżenie przy pełnym zbiorniku na wodę

Obsługa Cecotec ForceClima 9050 możliwa jest za pomocą dołączonego pilota. Pozwala on na regulację ustawień temperatury i prędkości pracy wentylatora, nastawienie timera, a także zdalne włączenie lub wyłączenie urządzenia. Duży ekran ułatwia szybką konfigurację trybów oraz monitorowanie działania klimatyzatora. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest we wskaźnik napełnienia, który ostrzega, gdy zbiornik na wodę jest pełny, co pomaga zapewnić jego prawidłową konserwację. Klimatyzator został zaprojektowany z myślą o komforcie użytkownika, dostęp do filtrów jest łatwy, a ich okresowa wymiana – bezproblemowa. Przenoszenie urządzenia między pomieszczeniami ułatwiają zamontowane na podstawie obrotowe kółka oraz dwa ergonomiczne uchwyty.

Klimatyzator Cecotec ForceClima 9050 dostępny jest w kolorze czarno-szarym w cenie 2 171 zł w sklepie MediaExpert.