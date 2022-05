Smartwatche Bemi Sport, Fun i Kid w promocyjnych cenach na Dzień Dziecka

Organizacja planu dnia, motywacja do aktywności fizycznej, czuwanie nad bezpieczeństwem i pozostawanie zawsze w kontakcie – to tylko kilka funkcji smartwatchy dla dzieci marki Bemi. Z okazji Dnia Dziecka modele Sport, Fun i Kid dostępne są w promocyjnych cenach w sklepie ich dystrybutora – firmy 4cv. Akcja trwa od 30 maja do 5 czerwca br.