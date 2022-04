Polska premiera marki Niceboy. Kamera sportowa VEGA X PRO już dostępna na naszym rynku

Od kilku lat na rynku elektroniki użytkowej można zaobserwować rosnące zainteresowanie kamerami sportowymi. Z raportu Meticulous Research opublikowanego w październiku 2021 r. wynika, że globalny rynek kamer sportowych i dedykowanych im akcesoriów do 2027 r. będzie wart 6,58 mld dolarów. Pod względem wielkości sprzedaży szacuje się, że światowy rynek kamer sportowych wzrośnie z 13,4 mln sztuk w 2020 r. do 29,9 mln sztuk w 2027 r.

Niceboy wkracza na polski rynek z kamerami sportowymi z serii VEGA X. Jest to międzynarodowa marka elektroniki użytkowej z siedzibą w Czechach obecna na rynku europejskim od 2016 roku. Obecnie jej produkty dostępne są w siedmiu krajach Europy. Urządzenia Niceboy projektowane są z myślą o łączeniu najnowszych trendów technologicznych, nowoczesnego designu oraz prostoty użytkowania. Oferta produktowa marki zawiera kamery sportowe i samochodowe, słuchawki, głośniki przenośne, opaski fitness, a także akcesoria gamingowe, które systematycznie będą pojawiać się na polskim rynku. Oficjalnym dystrybutorem sprzętu Niceboy w Polsce jest firma 4cv.

Wysoka jakość nagrań przy jednoczesnej wodoodporności

Kamera sportowa Niceboy Vega X PRO pozwala na nagrywanie filmów w wysokiej jakości, którą gwarantuje rozdzielczość 4K oraz płynność 60 klatek na sekundę. W rozdzielczości Full HD materiały nagrywane są z płynnością 120 klatek na sekundę. Na wysoką jakość nagrań kamery sportowej Niceboy VEGA X PRO składa się również stabilizator obrazu nowej generacji – X-STEADY. Eliminuje on niepożądane wstrząsy wywołane ruchem kamery, gwarantując przyjemny dla oka film.

Kamera jest wodoodporna do głębokości 12 metrów, co pozwala na użytkowanie jej podczas uprawiania sportów wodnych, a także w niesprzyjających warunkach takich jak deszcz. Dodatkowo dzięki specjalnemu etui możliwe jest podniesienie wodoodporności urządzenia do głębokości nawet 30 metrów.

Szklany obiektyw oraz mikrofon stereofoniczny

Niceboy VEGA X PRO posiada w pełni szklany obiektyw 7G, który został wyposażony w powłokę antyrefleksyjną, która eliminuje odblaski światła słonecznego. Komfort użytkowania kamery gwarantuje 2-calowy tylny ekran dotykowy, natomiast przedni 1,4-calowy ekran do selfie ułatwia bieżącą kontrolę rejestrowanego materiału. Dodatkowo kamera posiada opcję tworzenia filmów poklatkowych w rozdzielczości 4K oraz tryb slow motion, umożliwiający aż ośmiokrotne spowolnienie nagrania.

Model VEGA X PRO od Niceboy został wyposażony również we wbudowany mikrofon stereofoniczny, który zapewnia wysoką jakość rejestrowanego dźwięku przy zachowaniu cech kamery sportowej. Urządzenie można obsługiwać za pośrednictwem łączności WiFi z poziomu telefonu komórkowego lub dostępnego w sprzedaży pilota zdalnego sterowania (wodoszczelność do 2 metrów). Niceboy VEGA X PRO posiada chip iCatch V39, sensor obrazu CMOS Sony. Kamera sportowa jest wyposażona w baterię Li-Ion o pojemności 1350 mAh, która umożliwia nawet do 115 minut nagrywania. Urządzenie pozwala także na wykonywanie zdjęć o maksymalnej rozdzielczości 20 MPx i jest kompatybilne z kartami pamięci microSD (do 128GB). Niceboy VEGA X PRO w kolorze czarnym dostępny jest w sieci Media Markt w cenie 549 zł.

Kamery sportowe Niceboy dostępne w Polsce

W sprzedaży w Polsce dostępne są także trzy inne modele kamer sportowych firmy Niceboy – VEGA X, VEGA X Play oraz VEGA X Lite. Model VEGA X charakteryzuje się rozdzielczością 4K oraz posiada stabilizator X-STEADY. Kamera Niceboy VEGA X Play oferuje rozdzielczość HD z płynnością 60 klatek na sekundę, z możliwością interpolacji do 4K z płynnością 30 klatek na sekundę, natomiast VEGA X Lite umożliwia nagrywanie w rozdzielczości HD oraz interpolację do Full HD. Wszystkie modele w kolorze czarnym dostępne są w sieci Media Markt – model VEGA X w cenie 419 zł, VEGA X Play w cenie 239 zł, a VEGA X Lite w cenie 169 zł. W sieci Neonet dostępne są natomiast modele VEGA X Play w cenie 233 zł oraz VEGA X Lite w cenie 149 zł.