Smartwathe Bemi Cosmo, Ven i KIX2 na Dzień Kobiet

Współczesne tempo życia, ogrom obowiązków oraz łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym jest wielkim wyzwaniem dla kobiet – warto o tym pamiętać szczególnie w Dniu Kobiet. Z raportu CBOS wynika, że w większości polskich domów za codzienne obowiązki, takie jak gotowanie, zmywanie, sprzątanie oraz pranie i prasowanie, odpowiedzialne są kobiety – średnio w 69 proc. gospodarstw. Smartwatche Bemi pomogą zapanować nad stresem, są wsparciem w monitorowaniu zdrowia, umożliwiają śledzenie aktywności fizycznej oraz dbanie o lepszy sen, a przy tym wyróżnia je kobiecy design.

Funkcje wspierające self-care

Smartwatche Bemi Cosmo, Ven oraz KIX2 posiadają ponad 20 trybów sportowych i obok standardowych aktywności jak bieganie czy jazda na rowerze, pozwalają śledzić także popularne wśród kobiet – jogę, taniec czy gimnastykę. Urządzenia wskazują także przebyty dystans oraz liczbę spalonych kalorii. Smartwatche Cosmo i Ven dodatkowo posiadają funkcję monitorowania snu, a także analizowania jego jakości – to wszystko przy pomocy dedykowanej aplikacji. Zegarki rejestrują momenty zasypiania i budzenia się, rozpoznają sen głęboki i płytki, a także fazę REM.

Modele Bemi Cosmo oraz Bemi Ven posiadają wbudowaną funkcję ćwiczeń oddechowych, które pomagają rozładować napięcie związane ze stresem oraz wzmocnić płuca. Ponadto smartwatch Bemi Ven ma również opcję przypominania o systematycznym piciu wody, będącej wsparciem w kontroli odpowiedniego nawodnienia organizmu. Smartwatche Bemi będą także pomocne w monitorowaniu stanu zdrowia i podstawowych parametrów życiowych – tętna, a także ciśnienia oraz natlenienia krwi. Dodatkowo Bemi Cosmo posiada wbudowany termometr, który pozwala monitorować temperaturę ciała. Modele Cosmo i Ven posiadają poza tym funkcję monitorowania cyklu menstruacyjnego.

Smartwatche szyte na (kobiecą) miarę

Smartwatche Bemi Cosmo, Ven oraz KIX2 występują w kobiecej kolorystyce różu oraz złota. Ich korpusy wykonane są z metalu. Zegarki zaprojektowano z myślą o rozmiarze damskiego nadgarstka – koperta okrągłego smartwatcha Bemi Cosmo ma 44 mm, a jej wysokość to 11 mm. W modelu Ven okrągła koperta ma przekątną 42,3 mm, a jej wysokość to 8,8 mm. Natomiast prostokątna koperta smartwacha Bemi KIX2 ma wymiary 40,3 mm na 35,5 mm, a jej wysokość to 11,4 mm. Model Bemi Cosmo występuje w zestawie z dwoma paskami – do wyboru są paski w kolorach jasnoróżowym i burgundowym, beżowym i różowym oraz szarym i granatowym. Zegarek Bemi Ven wyposażono w skórzany różowy pasek, a KIX2 – w metalowy w kolorze złotym.

Wszystkie trzy modele są wodoszczelne – dzięki ochronie IP68 są one odporne na kurz i wilgoć, a także krótkotrwałe zanurzenie w wodzie. Smartwatche łączą się z aplikacjami GloryFit oraz Qwatch przez łączność Bluetooth. Urządzenia są kompatybilne z systemami Android 4.4 i iOS 8 lub nowszymi.

Smartwatch Bemi Cosmo dostępny jest Media Markt w cenie 499 zł w trzech wersjach kolorystycznych: złotej, różowego złota, a także srebrnej. Model Bemi Ven w kolorze różowego złota dostępny jest w Media Expert w cenie 349 zł. Smartwatch Bemi KIX2 dostępny jest w kolorze złotym w Media Markt w cenie 149 zł.