Urządzenia Cecotec charakteryzuje hiszpański design, a hasłem przewodnim marki jest EVERYBODYTECH, oznaczające technologię dostępną dla każdego. Korzystając z danych polskiego SentiOne, firma 4cv – polski dystrybutor urządzeń marki Cecotec – chcąc sprawdzić zainteresowanie Polaków nawilżaczami powietrza, przeanalizowała wypowiedzi polskich internautów w okresie od początku stycznia 2021 do końca stycznia 2022 roku.

Polacy interesują się nawilżaczami powietrza szczególnie w okresie grzewczym

Z analizy wypowiedzi internautów za okres od początku 2021 r. do końca stycznia 2022 r. wynika, że hasło „nawilżacz powietrza” odnotowało w tym okresie 13 658 wzmianek i 15 mln zasięgu. Aż w 30 proc. wzmianki te miały pozytywny wydźwięk. Jest to bardzo dobry wynik, ponieważ większość rozmów użytkowników internetu jedynie w kilku procentach ma pozytywny wydźwięk. Wzmianki charakteryzują się wysoką sezonowością, w grudniu 2021 r. odnotowano ich najwięcej – aż 2 009, a najmniej w sierpniu – jedynie 354. W kontekście hasła „nawilżacz powietrza” często pojawiają się wyrażenia „osuszacz powietrza” oraz „oczyszczacz powietrza”. To pokazuje, że Polacy są zainteresowani jakością powietrza w swoich domach.

Nawilżacze ewaporacyjne i nawilżacze ultradźwiękowe – które są popularniejsze wśród polskich internautów?

Największym zainteresowaniem internautów cieszyły się nawilżacze ultradźwiękowe, których działanie polega na mechanicznym rozbijaniu wody na drobne cząsteczki za pomocą ultradźwięków. W ich kontekście odnotowano 1 387 wzmianek o zasięgu 908 tys. Co ciekawe, aż w 46 proc. były to komentarze pozytywne – ponownie jest to bardzo dobry wynik. Z kolei hasło „nawilżacz ewaporacyjny” w okresie od początku stycznia 2021 r. do końca stycznia 2022 r. odnotowało 1 140 wzmianek, osiągających zasięg 754 tys. W 23 proc. wypowiedzi internautów były pozytywne. Nawilżacz ewaporacyjny natomiast wykorzystuje proces naturalnego odparowywania wody, czyli ewaporację. Polacy chętnie czytają opinie o urządzeniach podnoszących jakość powietrza w internecie, a producenci i dystrybutorzy stale poszerzają oferty swoich marek.

Cecotec BreezeCare 3500 Warm

Odpowiadając na duże zainteresowanie tego typu urządzeniami, hiszpański Cecotec wprowadził do polskich sklepów nawilżacze powietrza. Model BreezeCare 3500 Warm posiada wbudowany higrometr, pozwalający utrzymywać wilgotność powietrza na preferowanej wysokości w przedziale 30-90%. Jest to nawilżacz parowy, który działa na zasadzie podgrzewania wody, dzięki czemu powstaje para wodna. Posiada nie tylko opcję zimnej mgiełki, lecz także ciepłej, która oprócz nawilżania powietrza niszczy większość bakterii w znajdujących się w powietrzu, co dodatkowo sprawia, że urządzenie może pełnić rolę podstawowego oczyszczacza powietrza. Dzięki trójstopniowej regulacji poziomu prędkości, trybowi nocnemu, regulatorowi czasowemu oraz funkcji automatycznego wyłączania (czasowego oraz w przypadku opróżnienia zbiornika) możliwa jest pełna kontrola nad pracą urządzenia oraz dostosowanie jego działania do indywidualnych oczekiwań. Pojemnik na wodę nawilżacza ma pojemność 5,5 litra. Dodatkowo urządzenie posiada wymienny ceramiczny filtr, który znacząco zmniejsza skutki osadzania się kamienia spowodowane wykorzystywaniem twardej wody. Ponadto nawilżacz ma wyświetlacz LED i panel dotykowy oraz może być wykorzystywany do aromaterapii. Cecotec BreezeCare 3500 Warm dostępny jest w kolorze białym m.in. w RTV EURO AGD oraz OleOle!

Na naszym rynku są również dostępne nawilżacze powietrza Cecotec PureAroma 550 Connected oraz PureAroma 500 Smart, pierwszy z nich to nawilżacz ultradźwiękowy, a drugi – parowy. Charakteryzują się one hiszpańskim designem. Oprócz tego marka w swojej ofercie posiada także aromatyzery Cecotec Pure Aroma 150 i Pure Aroma 300, które także mogą spełniać funkcję nawilżacza powietrza.

Produkcja stylowych urządzeń Cecotec rozpoczęła się w Walencji w latach 90. XX wieku, kiedy to marka powstała jako rodzinna firma. Obecnie w jej ofercie znajduje się ponad 750 urządzeń AGD (m.in. roboty kuchenne oraz sprzątające, a także przyrządy fitness i higieny osobistej), a jej produkty są dostępne w ponad 30 krajach.