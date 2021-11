Smartwatche dla dzieci marki Bemi już dostępne w Polsce

Wirtualne ogrodzenie dla większego bezpieczeństwa

Seria zegarków dla dzieci Bemi stworzona została nie tylko dla najmłodszych, ale także w celu wspierania ich opiekunów, pozwalając im na czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci i pozostawanie z nimi w kontakcie. Modele Sport i Fun posiadają moduł LTE/4G, a Kid – 2G, co pozwala na używanie zegarka jak telefonu. Poza rozmowami głosowymi, zegarki zapewniają również możliwość nawiązywania połączeń wideo z wykorzystaniem wbudowanej kamery. Z kolei dzięki modułom GPS, LBS oraz AGPS (dostępnym w Bemi Sport i Bemi Fun) możliwa jest weryfikacja lokalizacji dziecka w czasie rzeczywistym.

Pomocną dla rodziców będzie także funkcja wirtualnego ogrodzenia, która dostępna jest w smartwatchach dla dzieci Bemi. Umożliwia ona wyznaczenie obszaru, po którym może się swobodnie się poruszać. Jeśli go opuści, rodzic dostanie powiadomienie na swoim smartfonie. A wszystko to dzięki specjalnej aplikacji na smartfony z systemem Android i iOS, dostępnej w Google Play i AppStore. W komfortowy sposób pozwala ona nie tylko na szybką weryfikację lokalizacji, ale umożliwia także m.in. tworzenie listy kontaktów, aby uniknąć odbierania przez dziecko połączeń z nieznanych numerów. W celu zwiększenia jego bezpieczeństwa, smartwatche Bemi wyposażone zostały również w funkcję SOS. Dzięki niej, w razie potrzeby, dziecko może szybko wezwać pomoc za pomocą przycisku na smartwatchu.

Motywacja do aktywności i pomoc w organizacji dnia

Smartwatche Bemi Sport i Fun posiadają funkcje, które pozwolą zarówno dzieciom, jak i rodzicom, na weryfikację aktywności fizycznej w ciągu dnia, zachęcając do niej najmłodszych. Pozwalają ustalać cele i nagradzają za ich wykonanie. We obydwu modelach dostępne są funkcje monitorowania tętna i snu, co może pomóc najmłodszym w dbaniu o zdrowy tryb życia.

Pomocna w organizacji planu zajęć może okazać się, dostępna w modelach Sport i Fun, funkcja harmonogramu. Pozwoli ona lepiej zorganizować dzień, w tym zarówno plan lekcji, jak i zajęcia pozalekcyjne oraz wszelkie aktywności w czasie wolnym. Urządzenie przypomni o ważnych wydarzeniach – wystarczy wprowadzić wszystkie potrzebne informacje w aplikacji. Oba zegarki zostały wyposażone także w odtwarzacz muzyczny mp3. Wszystkie modele spełniają normy IP67, co oznacza, że są odporne na pył, wilgoć oraz krótkotrwałe zanurzenie w wodzie.

Modele Bemi dla dzieci dostępne na polskim rynku

Bemi Sport – został wyposażony w procesor Spreadtrum 8521E, 4GB pamięci wewnętrznej, 512 MB RAM oraz akumulator o pojemności 700 mAh. Model posiada złącze SIM, moduły WiFi, LTE/4G oraz GPS, AGPS i LBS, a także kamerę. Jest odporny na kurz, zachlapania oraz krótkotrwałe zanurzenie w wodzie – spełnia normy IP67. Wśród dostępnych funkcji znajdują się m.in. monitorowanie tętna i snu, funkcja harmonogramu umożliwiająca wprowadzanie ważnych wydarzeń, a następnie wyświetlanie przypomnień. Bemi Sport wyposażono także w funkcję wirtualnego ogrodzenia, która wysyła powiadomienie za każdym razem, gdy dziecko opuści wyznaczony w aplikacji obszar, a także przycisk SOS. Bemi Sport jest dostępny w 4. kolorach – czarnym, białym, niebieskim i różowym w cenie 498 zł.

Bemi Fun – model posiada procesor Spreadtrum 8521E, 4GB pamięci wewnętrznej i 512 MB RAM, akumulator o pojemności 700 mAh, a także moduły WiFi, LTE/4G, umożliwiające połączenia głosowe i wideo, GPS, AGPS i LBS oraz wbudowaną kamerę. Smartwatch śledzi aktywność fizyczną – posiada funkcję monitorowania kroków, tętna, snu, a także przycisk SOS, dzięki któremu możliwe jest łatwe i natychmiastowe powiadomienie zdefiniowanych kontaktów oraz funkcję wirtualnego ogrodzenia. Wyposażono go również w odtwarzacz muzyczny mp3, funkcję wyszukiwania zegarka, dyktafon, latarkę, budzik i stoper. Spełnia normy IP67 – jest odporny na zachlapania, kurz i krótkotrwałe zanurzenie w wodzie. Model dostępny jest w kolorach czarnym, niebieskim i różowym w cenie 299 zł.

Bemi Kid – smartwatch wyposażono w procesor RDA8955, akumulator o pojemności 400 mAh, moduły 2G – umożliwiający połączenia głosowe, GPRS i LBS oraz kamerę. Posiada funkcję SOS, pozwalającą na szybkie powiadomienie zdefiniowanych kontaktów, wirtualnego ogrodzenia, informującą o opuszczeniu przez dziecko wyznaczonego obszaru, budzik oraz lokalizator smartwatcha. Model dostępny jest w kolorach niebieskim, czarnym i różowym w cenie 248 zł.